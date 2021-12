Mastercard, il presente e il futuro dei pagamenti è digitale e multicanale

Secondo Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard, durante gli ultimi due anni, complice la pandemia e le limitazioni conseguenti, gli italiani hanno riadattato le proprie abitudini riscoprendo ancora una volta il grande ruolo della tecnologia. Il digitale è così diventato un elemento chiave del new normal, reinventando in chiave virtuale il loro modo di vivere, lavorare, interagire e consumare.

Allo stesso modo, il passaggio al digitale ha permesso a commercianti, ristoratori e imprenditori piccoli e grandi di implementare strategie di vendita online, avviando nuove modalità di relazione con i clienti che sono andate ben oltre il solo canale fisico. Il 70% degli acquisti online ha fatto affidamento su innovative piattaforme di e-commerce e app, canali di vendita che assicurano un’elevata personalizzazione dell’esperienza di acquisto digitale.

Nonostante quello che stiamo vivendo è un contesto in costante evoluzione, stimiamo che ben il 20-30% dei business tradizionali, basati sull’interazione faccia a faccia, passerà presto al digitale, confermando così come questa tendenza diventerà una costante nei prossimi anni.

Man mano che le nuove tecnologie alimentano la nascita di nuove economie e di innovativi servizi di pagamento, verrà favorita la proliferazione – se non addirittura la frammentazione – di soluzioni di pagamento che commercianti e retailer dovranno saper gestire. Pertanto, con l’obiettivo di garantire una maggiore scelta e la flessibilità di cui i clienti oggi necessitano – con aspettative sempre più elevate – stiamo lavorando per poter offrire una più ampia gamma di soluzioni di pagamento che siano di semplice utilizzo e di elevata accessibilità.

Nel corso degli ultimi anni Mastercard ha sviluppato e acquisito strumenti e competenze cruciali per assecondare e promuovere l’evoluzione digitale che sempre più si sta facendo strada in Europa. Facendo leva sulle piattaforme di pagamento attualmente in uso, saremo in grado di fornire ai clienti un’offerta impareggiabile per supportare le esigenze di pagamento di aziende, istituzioni governative e consumatori attraverso una vasta gamma di flussi di pagamento. Ne beneficeranno di conseguenza tutte le economie, grazie a una maggiore velocità degli spostamenti di denaro, mentre gli istituti bancari potranno offrire a imprese e consumatori app e servizi, semplici ma soprattutto sicuri.

Mastercard si impegna quindi incessantemente nel valorizzare la propria expertise a livello globale, oltre a porsi come partner ideale in grado di fornire un’unica infrastruttura per supportare ogni tipo di pagamento e processare qualsiasi informazione, indipendentemente che si effettui tramite carta, account-to-account, blockchain, open banking e identità digitale. Ciò significa per Mastercard passare da una rete di pagamento a una rete di transazioni convergente, offrendo la massima scelta di strumenti di pagamento e massimizzando l’analisi, le informazioni e i servizi informatici con il fine di migliorare ogni transazione indipendentemente dal canale utilizzato, ma in modo più ampio anche re-immaginando il proprio business in linea con un mondo sempre più smart e connesso.

Una strategia, quella di Mastercard, che si articola su tre livelli complementari: la modernizzazione dell’infrastruttura di pagamento e l’abilitazione di nuove applicazioni, anche grazie a recenti acquisizioni come Nets Corporate Services e VocaLink; lo sfruttamento delle potenzialità dell’open banking per offrire servizi a valore aggiunto (l’acquisizione della società nordamericana Finicity siglata a giugno del 2020 ne rappresenta un tassello importante); oltre agli investimenti nella tecnologia blockchain, volti al miglioramento della supervisione delle catene di fornitura più complesse come quelle dell’industria alimentare o sanitaria.

A testimonianza del nostro impegno in questo ambito, negli ultimi 50 anni Mastercard ha dato vita a una rete globale di pagamenti che elabora in modo semplice, veloce e sicuro oltre 1 miliardo di transazioni al giorno per 2,5 miliardi di titolari di carta dislocati in 210 paesi e territori. Ciò fa emergere chiaramente come la strategia multi-rail di Mastercard rappresenti un ambizioso obiettivo per promuovere, a partire dal mondo dei pagamenti, un’economia digitale della quale tutti possano beneficiare appieno.