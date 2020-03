Ceros, società che sviluppa l’omonima piattaforma per la creazione di contenuti digitali, ha lanciato MarkUp, un nuova soluzione di collaborazione visuale e di condivisione di commenti e feedback su progetti, dedicata a designer, sviluppatori e team di marketing.

MarkUp è una piattaforma pensata per semplificare il processo di feedback e abbattere la suddivisione in silos nei flussi di lavoro relativi alla creazione dei contenuti digitali.

Più che uno strumento di prototipazione dei design, MarkUp di Ceros intende fornire una vera e propria piattaforma di collaboration sui siti sia in fase di staging che live. Una piattaforma che semplifichi il processo, talvolta tortuoso, che vede i designer creare la grafica di un sito web, gli sviluppatori realizzare poi la build e i vari team coinvolti confrontarsi poi sul risultato mediante scambi di email, documenti di commenti compilati e condivisi in Word o Google Docs, telefonate, videoconferenze e altre procedure che rischiano di ingenerare confusione.

MarkUp rende questo processo molto più lineare e rapido: agli utenti basta aggiungere semplicemente l'URL del proprio sito alla piattaforma e MarkUp trasforma il sito web in un canvas dinamico pronto per registrare i feedback e i commenti.

Gli utenti della piattaforma hanno la possibilità di invitare in modo facile colleghi e clienti, per collaborare e commentare in tempo reale sul design, il tutto in un’unica posizione e, soprattutto, in una modalità intuitiva e visuale, particolarmente adatta per progetti di questo tipo.

La collaboration visuale consente infatti di districarsi attraverso il “rumore di fondo” che una comunicazione su vari canali eterogenei può generare e di completare in modo più fluido e rapido il processo che va dalla build iniziale alla pubblicazione del prodotto finale. In sostanza, di andare online più velocemente.

MarkUp, ha informato Ceros, funzionerà anche come una piattaforma indipendente dalle offerte esistenti della società, tra cui la principale, Ceros Studio, ma sarà al contempo disponibile per i clienti esistenti e nuovi come strumento gratuito.

Al momento in cui scriviamo, sul sito di MarkUp è possibile registrarsi gratuitamente per il piano individuale, per provare il servizio, mentre altre offerte sono date come in arrivo.