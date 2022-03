Marketing analytics, LinkedIn acquisisce la società israeliana Oribi

LinkedIn ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di Oribi, una società di marketing analytics con sede in Israele.

L’acquisizione servirà a LinkedIn per aiutare ulteriormente i suoi clienti – dagli esperti di marketing ai recruiter – a ottenere informazioni utili, prendere decisioni più smart e guidare i risultati di business.

Come parte dell’accordo, LinkedIn aprirà anche un nuovo ufficio a Tel Aviv, in Israele.

In tal modo, l’azienda intende espandere la sua presenza internazionale e contribuire a scalare ulteriormente il valore offerto ai suoi membri e clienti in tutto il mondo.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti da LinkedIn.

Tomer Cohen, Chief Product Officer di LinkedIn, ha spiegato sul Marketing Blog dell’azienda il contesto e le motivazioni per l’acquisizione.

I clienti e partner dell’azienda si rivolgono a LinkedIn per costruire il brand, coinvolgere il loro pubblico professionale e far crescere il business.

Mentre il business delle soluzioni di marketing di LinedIn accelera fino al 43% anno su anno nelle revenue, l’azienda sta continuando a investire nella piattaforma tecnologica per aiutare i clienti a ottenere il massimo valore dalle loro strategie di marketing.

I marketer di oggi si affidano a strategie multiple per raggiungere il loro pubblico.

Capire quali canali e messaggi hanno il maggiore impatto sulla decisione di compiere un passo – come un acquirente che richiede una demo di un prodotto o un candidato che risponde a un annuncio di lavoro –, è fondamentale per l’efficacia di qualsiasi campagna di marketing.

Attraverso l’integrazione della tecnologia di Oribi nella piattaforma LinkedIn di soluzioni di marketing, i clienti della società sussidiaria di Microsoft potranno beneficiare di una migliore attribuzione delle campagne per ottimizzare il ROI delle loro strategie pubblicitarie.

Questo significa che i clienti saranno in grado di misurare più facilmente le conversioni dei siti web con tag automatizzati e tecnologia code-free, così come costruire un’audience più efficace, il tutto in un modo che è privacy-first by design.

