Malware, Italia nel mirino: siamo primi in Europa e terzi al mondo per attacchi

L’Italia è il terzo Paese al mondo e il primo in Europa maggiormente colpito dai malware. Il dato emerge da “Stepping ahead of risk”, il report di Trend Micro Research sulle minacce informatiche che hanno colpito nel corso del primo semestre 2023.

Lo studio conferma ancora una volta che l’Italia è tra i Paesi preferiti dai cybercriminali, come obiettivo per sferrare un attacco.

Italia: tutti i numeri del malware nel primo semestre 2023

Malware – L’Italia si conferma il terzo Paese maggiormente colpito nel mondo e il primo in Europa, con un totale di 174.608.112 malware intercettati. Queste le prime cinque posizioni: Stati Uniti (417.545.421), Giappone (355.248.073), Italia (174.608.112), India (120.426.491), Brasile (96.908.591)

– L’Italia si conferma il terzo Paese maggiormente colpito nel mondo e il primo in Europa, con un totale di 174.608.112 malware intercettati. Queste le prime cinque posizioni: Stati Uniti (417.545.421), Giappone (355.248.073), Italia (174.608.112), India (120.426.491), Brasile (96.908.591) Macro Malware – L’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito, con 5.180 attacchi. Sul podio Giappone (28.816), Stati Uniti (10.485) e Turchia (5.529)

– L’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito, con 5.180 attacchi. Sul podio Giappone (28.816), Stati Uniti (10.485) e Turchia (5.529) Le minacce via e-mail che hanno colpito l’Italia nel primo semestre 2023 sono state 048.776

che hanno colpito l’Italia nel primo semestre 2023 sono state 048.776 Le visite ai siti malevoli sono state470.479. I siti malevoli ospitati in Italia e bloccati sono stati 68.334

sono state470.479. ospitati in Italia e bloccati sono stati 68.334 App malevole – Il numero di app malevole scaricate nel primo semestre 2023 è di 724.698

– Il numero di app malevole scaricate nel primo semestre 2023 è di 724.698 Online Banking – i malware unici di online banking intercettati sono stati 804

A livello globale, nella prima metà del 2023, la rapida espansione di strumenti di intelligenza artificiale generativa ha permesso ai cybercriminali di utilizzare nuovi tools come WormGPT e FraudGPT e di organizzare nuove truffe, come ad esempio i rapimenti virtuali. Gli attacchi ransomware si mantengono inoltre un fenomeno importante e si dimostrano sempre più sofisticati. Diversi gruppi cybercriminali hanno anche unito le forze, per massimizzare i risultati delle proprie attività malevole.

L’uso dell’intelligenza artificiale consente ai cybercriminali di eseguire attacchi più elaborati e pone una nuova serie di sfide. La buona notizia, è che la stessa tecnologia può essere utilizzata anche dai team di security per lavorare in modo più efficace.

In tutto il mondo, Trend Micro ha bloccato nella prima metà del 2023 un totale di 85 miliardi di minacce. Circa 37 miliardi di minacce sono arrivate via mail.

Il report completo è disponibile a questo link