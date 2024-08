MacPaw: l’80% degli utenti iOS dell’UE è aperto agli app store di terze parti

MacPaw, azienda attiva nello sviluppo di software per macOS e iOS, ha pubblicato il nuovo report “iOS Market Insights for EU“. Lo studio, condotto da Setapp Mobile, il marketplace alternativo di MacPaw, ha intervistato oltre 1.200 utenti iOS in vari Paesi dell’Unione Europea.

Lo studio – mette in evidenza MacPaw – rivela una significativa insoddisfazione degli utenti per quanto riguarda l’attuale scoperta e gestione delle app sui dispositivi iOS, con il 25% degli utenti che fatica a valutare il valore di un’app prima di scaricarla. Tuttavia, la ricerca evidenzia un’opportunità significativa: l’80% degli utenti intervistati ha espresso interesse a provare un app store di terze parti. Questo sentimento è rispecchiato dagli sviluppatori, con il 60% che indica la volontà di inserire le proprie app su piattaforme esterne all’App Store ufficiale.

“Capire cosa vogliono gli utenti in merito alla scoperta e alla distribuzione delle app è fondamentale“, ha dichiarato Mykola Savin, direttore del Product Management di MacPaw. “Non si tratta solo di esperienza, ma anche di promuovere un fiorente ecosistema di sviluppatori di app. Fornendo informazioni sulle esigenze degli utenti, la nostra ricerca consente agli sviluppatori di tutta l’Unione Europea di creare esperienze di app che siano veramente in linea con le richieste del mercato odierno“.

I risultati principali evidenziati da MacPaw includono:

Gli utenti attuali vogliono fare di più con le loro esperienze con le app:

Con migliaia di nuove app introdotte nell’App Store ogni giorno, gli utenti sono sopraffatti e non soddisfatti dalle opzioni attualmente disponibili.

Quasi il 40% degli utenti è frustrato dalle limitate funzioni gratuite delle app, che richiedono essenzialmente acquisti in-app per ottenere tutte le funzionalità. Un numero quasi uguale (38%) riferisce di incertezza sulla sicurezza delle app e sulla privacy dei dati.

Informazioni poco chiare ostacolano l’esperienza dell’utente. Circa il 20% degli utenti ritiene che le attuali descrizioni delle app manchino di chiarezza, rendendo difficile capire lo scopo e i vantaggi di un’applicazione. Inoltre, quasi il 20% riferisce che l’eccesso di risultati di ricerca rende difficile trovare applicazioni specifiche.

Nonostante la scarsa consapevolezza, gli utenti sono aperti alle alternative:

Gli utenti dell’UE sono chiaramente interessati agli app store alternativi , con l’80% che esprime interesse nell’esplorare nuove opzioni. Tuttavia, solo il 43% degli intervistati era a conoscenza della politica di Apple di consentire l’utilizzo di app store di terze parti.

, con l’80% che esprime interesse nell’esplorare nuove opzioni. Tuttavia, solo il 43% degli intervistati era a conoscenza della politica di Apple di consentire l’utilizzo di app store di terze parti. La qualità delle app è in cima alla lista degli utenti che considerano i marketplace alternativi (54%), con recensioni positive da parte degli utenti (38%) e un costo inferiore per le app a pagamento (37%). Il 35% degli utenti ha anche classificato i pagamenti sicuri come una caratteristica cruciale per le app al di fuori dell’App Store ufficiale.

La ricerca di MacPaw coincide con un cambiamento critico nel panorama digitale europeo: l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) nel marzo 2024. Questa normativa della Commissione europea mira a creare un mercato delle app più equo e competitivo, sottolinea MacPaw, che aggiunge: in particolare, il DMA impone ad Apple di consentire agli utenti europei di iPhone di scaricare applicazioni da fonti diverse dall’App Store ufficiale.

MacPaw ha presentato Setapp Mobile nel febbraio 2024, inizialmente con una beta su invito nell’UE. Lanciata quest’autunno come beta aperta, Setapp Mobile promette un’esperienza d’uso più integrata per gli utenti di iPhone. Questa nuova piattaforma offre un unico abbonamento per una selezione curata di app di alta qualità. Semplificando la scoperta e la gestione del software, Setapp Mobile mira a semplificare l’esperienza degli utenti con le app.

Per quanto riguarda la ricerca citata, per comprendere meglio gli insight del mercato iOS, il team Setapp di MacPaw ha intervistato 1.227 utenti iPhone di Francia, Germania, Italia e Spagna nel 2024. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 16 e i 65 anni e avevano acquistato abbonamenti alle app negli ultimi sei mesi.

Per integrare questa ricerca, il team di Setapp ha utilizzato anche i dati del sondaggio sugli sviluppatori Mac del 2023. Questo report più ampio ha incluso oltre 700 intervistati in 40 Paesi.

Per leggere il report completo “iOS Market Insights for EU”, è possibile visitare il sito di MacPaw.