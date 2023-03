macOS Ventura 13.3 in avvicinamento: arriva la terza beta pubblica

Apple ha rilasciato la terza versione Beta di macOS Ventura 13.3 al gruppo di beta testing pubblico, dopo averla distribuita in precedenza agli sviluppatori in modo che questi potessero iniziare a testare il prossimo aggiornamento del sistema operativo del Mac prima che esso venga rilasciato pubblicamente a tutti gli utenti finali.

Come di consueto, la nuova Beta della release di macOS su cui Apple è al lavoro viene rilasciata insieme alle ultime versioni di test dei sistemi operativi mobili. Infatti Apple ha rilasciato in contemporanea anche iOS e iPadOS 16.4 Beta 3 come beta pubblica.

Dei sistemi operativi mobili abbiamo già parlato in occasione del rilascio della loro seconda beta: solitamente, le novità principali di una nuova release vengono aggiunte da Apple già nella prima versione beta, e le successive sono di rifinitura, stabilità e correzioni di errori. Inoltre, non necessariamente le nuove funzioni che vengono segnalate come presenti nelle versioni beta saranno presenti con certezza anche nelle release finali.

Diverse delle funzionalità dei sistemi operativi dell’ecosistema Apple sono multi-piattaforma, quindi alcune delle novità arriveranno sia su Mac che su iPhone e iPad.

Tra queste, in macOS Ventura‌ 13.3 sono in arrivo gli stessi nuovi emoji che verranno aggiunti alla collezione anche in iOS e iPadOS 16.4.

Un’altra novità che è comune a più piattaforme Apple è la nuova architettura di HomeKit, il framework di Apple per la smart home. Questa aveva già fatto il suo debutto in precedenza, ma Apple aveva fatto un passo indietro verosimilmente per segnalazioni riguardanti la compatibilità e la stabilità, e l’aveva rimossa da iOS 16.2.

Gli ingegneri di Cupertino dovrebbero aver risolto i problemi che erano emersi al suo primo rilascio e ora la nuova architettura di HomeKit dovrebbe essere pronta a rientrare in gioco, con l’update macOS Ventura‌ 13.3. Ci sono anche nuove opzioni per Messaggi e Comandi rapidi.

L’aggiornamento macOS Ventura‌ 13.3 dovrebbe essere rilasciato entro la primavera.