macOS Sequoia 15.3: è disponibile il nuovo aggiornamento per il Mac

Oltre a iOS 18.3 e iPadOS 18.3 per iPhone e iPad, Apple ha rilasciato anche l’ultimo aggiornamento per il sistema operativo del Mac, macOS Sequoia 15.3.

E, come per iOS 18.3 e iPadOS 18.3, anche nel caso di macOS Sequoia 15.3 le novità riguardano principalmente Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale della società di Cupertino che, non essendo ancora disponibile in Europa, non riguarda al momento gli utenti italiani.

Le note di rilascio della versione italiana parlano infatti genericamente di un aggiornamento che include miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per il Mac. Tra i miglioramenti di macOS Sequoia 15.3: se si fa di nuovo clic sul segno uguale, ora la calcolatrice ripete l’ultima operazione matematica.

Per quanto riguarda gli update riguardanti Apple Intelligence, macOS Sequoia 15.3 introduce la possibilità di creare i Genmoji in Messaggi e in altre applicazioni. Ci sono poi miglioramenti per i riepiloghi delle notifiche e altro.

Altrettanto, se non più importanti, sono i contenuti di sicurezza dell’aggiornamento: macOS Sequoia 15.3 risolve diverse decine di vulnerabilità del sistema operativo del Mac, a sottolineare l’importanza dell’update.

I security update sono stati rilasciati da Apple anche per i Mac che non eseguono macOS Sequoia, con gli ultimi aggiornamenti macOS Sonoma 14.7.3 e macOS Ventura 13.7.3.

Sempre in tema di aggiornamenti, di iOS 18.3 e iPadOS 18.3 abbiamo parlato nell’articolo dedicato. Apple ha reso inoltre disponibili: visionOS 2.3 per Apple Vision Pro; watchOS 11.3 per Apple Watch Series 6 e successivi; tvOS 18.3 per Apple TV HD e Apple TV 4K; Safari 18.3 per macOS Ventura e macOS Sonoma; e iPadOS 17.7.4.