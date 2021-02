macOS 11.2.2 Big Sur ha un fix per hub e dock USB‑C

Il nuovo aggiornamento del software di sistema dei Mac che Apple ha rilasciato, macOS 11.2.2 Big Sur, risolve un problema che potrebbe verificarsi in alcuni casi con hub e dock USB‑C di terze parti.

Per quanto riguarda i contenuti di sicurezza, Apple non ha pubblicato alcun record relativo a CVE in riferimento a macOS Big Sur 11.2.2, ma ciò non significa necessariamente che non ci siano fix anche in questo senso.

Al contrario, erano diverse le vulnerabilità per cui erano presenti patch di sicurezza nel precedente aggiornamento, macOS Big Sur 11.2.1, oltre che in macOS Catalina 10.15.7 Supplemental Update e macOS Mojave 10.14.6 Security Update 2021-002.

Queste le note di rilascio ufficiali fornite da Apple riguardanti l’update macOS 11.2.2 Big Sur:

macOS Big Sur 11.2.2 previene il danneggiamento di MacBook Pro (2019 o modelli successivi) e MacBook Air (2020 o modelli successivi) quando vengono collegati ad alcuni hub e dock USB‑C di terze parti dotati di alimentazione non conformi.

Come di consueto, per applicare l’update del sistema operativo occorre selezionare la voce Preferenze di Sistema dal menu Apple (l’icona della mela) – oppure fare clic sull’icona di Preferenze di Sistema nel Dock –, e poi fare clic sul pulsante Aggiornamento Software.

La scheda Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema innanzitutto verifica la presenza di eventuali aggiornamenti e poi li visualizza, con la possibilità di consultare i dettagli facendo clic sul link Ulteriori informazioni.

Se è disponibile un aggiornamento e si desidera applicarlo in quel momento, non occorre altro che fare clic sul pulsante Aggiorna ora per scaricarlo e installarlo. Se il Mac lo chiede, potrebbe essere necessario autenticarsi inserendo la password dell’utente amministratore.

È sempre una buona idea fare un backup prima di un aggiornamento, oltre che impostare backup regolari del Mac.