Machine learning, nuovi strumenti per i team di sviluppo

Weights & Biases è una startup californiana specializzata in strumenti per il machine learning, i cui software sono utilizzati da team all’avanguardia nel settore come quelli di OpenAI e Toyota.

Gli strumenti di sviluppo per il machine learning di Weights & Biases consentono il tracciamento degli esperimenti, l’ottimizzazione degli iperparametri, il versioning dei modelli e dei dataset e altro ancora.

Dashboard è il nome dello strumento di experiment tracking per i modelli di machine learning. Come suggerisce il nome, si tratta di una sorta di dashboard centrale per tenere traccia dei risultati di tutti i propri esperimenti. Basta aggiungere poche righe di codice al proprio script Python, spiega Weights & Biases, per poter vedere, ogni volta che viene addestrata una nuova versione del modello, lo stream del nuovo esperimento dal vivo sulla dashboard.

Le funzioni di project management di Dashboard sono disponibili su desktop e su mobile; è inoltre possibile vedere le metriche del modello in grafici e tabelle interattive e confrontare i risultati, così come consultare le metriche di utilizzo di CPU e GPU, e altro ancora.

Sweeps è un tool che consente un tuning degli iperparametri scalabile e personalizzabile. Artifacts è uno strumento leggero di versioning di modelli e dataset che consente di salvare ogni dettaglio della pipeline di machine learning end-to-end: preparazione dei dati, versione dei dati, training e valutazione. Reports, infine, consente di tenere traccia dei progressi, prendere appunti e condividere i risultati in modo semplice.

La piattaforma di Weights & Biases si compone in maniera modulare di questi tool ed è agnostica sia nei confronti del framework che dell’ambiente: on premise, cloud privato o cloud pubblico.

La cosa interessante è che Weights & Biases offre un piano Personal gratuito per i singoli individui, con le funzionalità di base. Per i professionisti e le aziende che hanno bisogno di utilizzare gli strumenti su vasta scala, ci sono i piani di abbonamento per startup, team e aziende.

Questi aggiungono, man mano che si sale nell’offerta, funzionalità avanzate di collaboration, debugging, condivisione, governance, sicurezza e così via.