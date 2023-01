MacBook Pro e Mac mini con M2: le unità SSD potrebbero essere più lente

Come riportato da MacRumors e 9to5Mac, i nuovi Mac mini e MacBook Pro potrebbero aver subito un calo delle prestazioni relativamente allo storage SSD e in alcune configurazioni (nello specifico quelle di base), rispetto ai modelli precedenti.

Il motivo delle prestazioni inferiori delle unità SSD sarebbe da imputare a una diversa configurazione dello storage, in determinate circostanze. Una variazione che avrebbe impattato anche il MacBook Air, nel passaggio dalla versione M1 all’ultima con chip M2.

La modifica riguarderebbe la presenza di un numero inferiore di chip NAND rispetto alla generazione precedente, ma con una capacità superiore, per preservare chiaramente lo stesso livello di capacità totale di archiviazione.

L’impiego di meno chip NAND si tradurrebbe in prestazioni inferiori di lettura e scrittura delle unità SSD rispetto alla generazione precedente, la cui capacità di storage era suddivisa tra più chip.

Ad esempio, per quel che riguarda i MacBook Pro: nel modello da 14” base con chip Apple M1 Pro, i 512 GB di storage SSD erano suddivisi in quattro memorie flash NAND da 128 GB ciascuna, come viene mostrato dal teardown di iFixit.

Per il MacBook Pro M2 sembrerebbe che Apple abbia cambiato la configurazione e utilizzi meno chip NAND con una densità e capacità maggiore (potrebbero essere 2 invece di 4), e la cosa porterebbe a prestazioni complessivamente inferiori dello storage SSD, come risultato.

La stessa cosa avverrebbe anche per i nuovi Mac mini M2, con il modello base da 256 GB che sarebbe equipaggiato con un solo chip di memoria flash, invece dei due da 128 GB del precedente modello con processore Apple M1.

In questi casi, tali configurazioni dei nuovi Mac mini con 256 GB e MacBook Pro con 512 GB sarebbero più lente nelle prestazioni di lettura e scrittura SSD, in confronto ai rispettivi modelli della generazione precedente.

MacRumors riporta anche una dichiarazione condivisa con The Verge lo scorso anno, in cui un portavoce di Apple parlava delle prestazioni dei Mac basati su M2 affermando: “Grazie all’aumento delle prestazioni di M2, il nuovo MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici sono incredibilmente veloci, anche rispetto ai portatili Mac con il potente chip M1. Questi nuovi sistemi utilizzano una nuova NAND a densità più elevata che offre uno spazio di archiviazione di 256 GB utilizzando un singolo chip. Sebbene i benchmark delle unità SSD da 256 GB possano mostrare una differenza rispetto alla generazione precedente, le prestazioni di questi sistemi basati su M2 per le attività del mondo reale sono ancora più veloci”.