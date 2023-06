Mac Studio riceve il suo primo upgrade, con chip M2 Max e M2 Ultra

Alla WWDC, oltre al Mac Pro Apple Silicon, per i professionisti Apple ha presentato anche il nuovo Mac Studio. Grazie al chip M2 Max e al nuovo M2 Ultra, Mac Studio offre prestazioni ancora più scattanti e una connettività migliore in un design incredibilmente compatto.

Il nuovo Mac Studio – afferma Apple – è fino a 6 volte più veloce dell’iMac 27″ con chip Intel più potente, e fino a 3 volte più veloce del Mac Studio di generazione precedente con chip M1 Ultra.

“Il nuovo Mac Studio e il nuovo Mac Pro con chip Apple sono i Mac più potenti di sempre”, ha dichiarato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Mac Studio ha rivoluzionato il mondo professionale e rappresenta il cuore di centinaia di migliaia di studi professionali e privati in tutto il mondo. Oggi migliora ancora grazie a M2 Max e al nuovo M2 Ultra, offrendo prestazioni superiori e una migliore connettività. Inoltre, Mac Pro unisce gli slot PCIe al nostro chip più potente per soddisfare le esigenze di chi deve poter contare sulla versatilità dell’espansione interna. I nuovi Mac Studio e Mac Pro si aggiungono agli altri nostri sistemi professionali nella linea di prodotti Pro più potente e funzionale che Apple abbia mai offerto”.

Mac Studio permette all’utente professionale di creare lo studio che risponde alle sue esigenze, grazie alle prestazioni elevate e alle tante opzioni di connettività, il tutto in un formato compatto che non crea troppo ingombro sulla scrivania. Con i chip M2 Max e M2 Ultra, il nuovo Mac Studio offre un grande incremento prestazionale rispetto alla generazione precedente – sottolinea Apple – e rappresenta un enorme passo in avanti per chi usava modelli Mac precedenti.

Mac Studio con chip M2 Max – in base alle dichiarazioni di Apple – è fino al 50% più veloce rispetto alla generazione precedente e quattro volte più veloce dell’iMac da 27″ con processore Intel più potente. Ha una CPU 12-core, una GPU fino a 38-core e fino a 96GB di memoria unificata con 400 GBps di banda di memoria.

Rispetto al Mac Studio con chip M1 Max, Mac Studio con chip M2 Max permette a chi crea animazioni con After Effects di effettuare rendering fino a 50% più velocemente. Inoltre, consente a sviluppatori e sviluppatrici di creare nuove versioni di app con Xcode con prestazioni fino al 25% più veloci.

Mac Studio con M2 Ultra porta le prestazioni del Mac a un ulteriore nuovo livello. Il chip M2 Ultra offre il doppio delle prestazioni e delle capacità del chip M2 Max, e rappresenta il sistema con architettura SoC (system on a chip) più grande e potente che Apple abbia mai realizzato.

Mac Studio con chip M2 Ultra è fino a tre volte più veloce del modello di generazione precedente con M1 Ultra ed è fino a sei volte più veloce dell’iMac da 27″ con chip Intel più potente, mette in risalto Apple. Ha una CPU 24-core, una GPU fino a 76-core e fino a 192GB di memoria con 800 GBps di banda di memoria unificata per prestazioni di livello workstation.

Rispetto a Mac Studio con chip M1 Ultra, Mac Studio con chip M2 Ultra consente agli artisti 3D che usano Octane di ridurre fino a tre volte il tempo necessario per il rendering. Oppure, consente a chi lavora nel campo della colorazione digitale con DaVinci Resolve di velocizzare fino al 50% l’elaborazione video rispetto a prima.

Il nuovo Mac Studio offre una vasta gamma di opzioni di connettività facilmente accessibili, fra cui una porta HDMI con larghezza di banda maggiore che permette risoluzioni fino a 8K e frame rate a 240Hz. Grazie al chip M2 Ultra, supporta fino a sei Pro Display XDR, per oltre 100 milioni di pixel, offrendo spazio a volontà per i flussi di lavoro professionali.

Inoltre, ora integra tecnologie wireless all’avanguardia: il Wi-Fi 6E permette velocità di download fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre il Bluetooth 5.3 consente di collegare gli accessori Bluetooth più recenti. Sul retro, Mac Studio è dotato di quattro porte Thunderbolt 4, una porta 10Gb Ethernet, una porta HDMI migliorata e due porte USB-A. Nella parte anteriore sono presenti anche due comode porte USB-C e uno slot per schede SD per importare facilmente foto e video.

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo Mac Studio, parte da 2.449 euro e 2.209 euro per il settore Education. Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili su apple.com/it/store. È già disponibile per l’ordine, e le consegne inizieranno martedì 13 giugno, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.