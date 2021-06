Loom, l’SDK che integra la messaggistica video nelle app

Loom è lo strumento, tecnologia e piattaforma di messaging e comunicazione video per il lavoro ibrido, che consente di registrare e condividere video dello schermo o dalla videocamera in modo semplice.

Il “layer video per il lavoro”, lo definiscono i fondatori della società sviluppatrice.

Secondo Loom, non importa da dove i knowledge worker scelgono di lavorare fisicamente, se a casa, in ufficio, su una spiaggia, o in tutti questi luoghi, una cosa è certa: per avere successo, le piattaforme tecnologiche devono servire gli utenti in questa nuova realtà e aiutarli a trovare modi nuovi e migliori per comunicare e trasferire informazioni nel cloud.

Loom ritiene che la messaggistica video sia la risposta e che la sua piattaforma possa rappresentare questo layer video per il lavoro.

Per realizzare questa vision, ne è consapevole il team di Loom, le integrazioni con le migliori app professionali disponibili sono fondamentali.

In questa ottica, la giovane società californiana ha ora realizzato un passo avanti significativo, lanciando lo strumento che viene efficacemente descritto come “il pulsante registra per Internet”.

Loom ha infatti lanciato la public beta di loomSDK, l’SDK che rende facile per gli sviluppatori integrare in altri prodotti la veloce e affidabile infrastruttura di messaggistica video dell’azienda.

L’SDK consente agli utenti di registrare, incorporare, visualizzare e interagire con i video di Loom direttamente all’interno delle app web, aggiungendo chiarezza e contesto a qualsiasi flusso di lavoro.

Milioni di utenti e numerose aziende tra cui Netflix, JLL e Twitter si affidano già a Loom per spiegare rapidamente e facilmente qualsiasi cosa al lavoro. In futuro, secondo Loom, i video registrati saranno integrati in ogni applicazione utilizzata per il lavoro, per un coinvolgimento più profondo.

Una volta implementato il loomSDK, un utente può iniziare a registrare all’interno della app web senza iscriversi a Loom o scaricare i suoi registratori Chrome o Desktop. Gli utenti ottengono cinque registrazioni gratuite prima di essere invitati a iscriversi al piano Starter gratuito per continuare a registrare e poter organizzare i loro video nel Loom Workspace.

Gli utenti dell’app ottengono una piattaforma affidabile per la registrazione e modifica istantanea dei video e Loom gestisce il resto, comprese l’archiviazione e l’infrastruttura. La riproduzione è supportata sulla maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi.

Trello, una delle principali piattaforme di gestione del lavoro, è uno dei primi prodotti a lavorare sull’integrazione del loomSDK, ha annunciato Loom. L’integrazione di Loom aiuterà milioni di lavoratori in tutto il mondo a gestire meglio i progetti in Trello con messaggi video.

Gli utenti saranno in grado di registrare, inserire, visualizzare e interagire con i video Loom direttamente in Trello, aggiungendo contesto e una maggiore chiarezza a task e progetti.