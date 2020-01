Logitech Sync, la gestione della videoconferenza su cloud

Logitech ha varato Sync, piattaforma che rivoluziona la gestione dei dispositivi di videoconferenza.

La gamma di prodotti smart di videoconferenza Logitech consente la possibilità di organizzare meeting e riunioni da remoto in modo efficace, pratico e veloce, riducendo così distanze e spese di viaggio.

Dal controller touch TAP alle cuffie Zone Wireless pensate per i luoghi di lavoro più affollati, ogni prodotto Logitech intende facilitare le comunicazioni a distanza e offrire l’opportunità di lavorare in maniera più efficiente.

Basato su cloud, Logitech Sync è stato creato per semplificare l’utilizzo e il controllo a distanza dei dispositivi di videoconferenza, evidenziando in tempo reale problemi di funzionamento e riducendo al minimo le visite in loco dei tecnici e di chi si deve occupare della manutenzione dei sistemi.

Mediante un’interfaccia moderna e specifiche API (Application Programming Interface), Sync consente ai professionisti IT, ai facility manager e a chi si occupa del corretto funzionamento delle sale meeting di beneficiare di soluzioni centralizzate e multipiattaforma per monitorare, gestire e analizzare facilmente sale riunioni e dispositivi.

Sync è disponibile gratuitamente attraverso registrazione sul sito.