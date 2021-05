Logitech Scribe, la videocamera per lavagne con intelligenza artificiale

Con il lancio di Logitech Scribe, una videocamera per lavagne con intelligenza artificiale integrata, Logitech punta a migliorare l’esperienza di partecipazione alle sessioni interattive da remoto.

Logitech Scribe, compatibile con le principali piattaforme come Microsoft Teams e Zoom. Inoltre, trasmette i contenuti della lavagna durante le video riunioni trasportando virtualmente tutti nella stessa stanza.

Dalle sale riunioni alle aule, Logitech Scribe arriva in un momento cruciale in cui gli spazi di lavoro e didattici sono sempre più ibridi.

Inoltre Logitech Scribe mira a rendere i brainstorming, l’insegnamento e le riunioni in team ugualmente accessibili e produttivi per tutti i partecipanti grazie al suo design.

Migliorando la collaborazione tra i membri di un team che collaborano a distanza, Scribe dà a tutti – sia in presenza che da remoto – una visione esatta della lavagna.

L’integrazione ottimizzata con Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms rende l’esperienza funzionale.

I partecipanti in presenza possono condividere La lavagna durante le riunioni video premendo il pulsante wireless incluso con Scribe o toccando il controller touch della sala riunioni, come ad esempio Logitech Tap.

Al momento in cui scriviamo, il pulsante wireless funziona con Zoom Rooms, mentre il supporto per Teams Rooms arriverà nel corso di quest’anno.

Scribe funziona anche come una qualsiasi videocamera USB, compatibile quindi con ogni applicazione di videoconferenza.

Questo consente di usare Scribe in modo flessibile nelle sale riunioni come nelle aule didattiche.

Logitech Scribe e l’intelligenza artificiale

Catturando l’immagine di superfici di dimensioni fino a sei metri per quattro, Logitech Scribe è una videocamera per lavagne che offre ai partecipanti alle riunioni virtuali una visione chiara e in tempo reale.

L’intelligenza artificiale integrata in Scribe rende il presentatore trasparente, così che i partecipati collegati da remoto riescano a vedere la lavagna senza nessun ostacolo.

Ma non solo, Scribe migliora automaticamente il colore dei pennarelli in modo che il contenuto sia più semplice da leggere.

Scribe è anche in grado di rilevare altri tipi di contenuti non-digitali, come ad esempio i Post-it, uno degli strumenti preferiti per la collaborazione.

Inoltre, Scribe è dotata di tutto il necessario per metterla in funzione. Insieme alla videocamera per contenuti su lavagna, Scribe include un pulsante di condivisione wireless, componenti di montaggio, cavi di alimentazione, e cavi di categoria su larga scala.

Grazie a Scribe, Logitech continua a creare strumenti per la collaborazione che rendano più semplice l’interazione delle persone in un mondo digitale.

Logitech Scribe è già disponibile in mercati selezionati a un prezzo a partire da 1.299 euro.