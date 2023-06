Logitech amplia la gamma Master e introduce le Smart Actions

Logitech amplia l’iconica gamma Master e presenta la nuova MX Keys S Combo, la tastiera MX Keys S e il mouse MX Anywhere 3S, progettati per sviluppatori di software e creativi.

Inoltre, con l’arrivo di Smart Actions – la nuova funzionalità disponibile per Logi Options+ – questi prodotti consentono di raggiungere il massimo in termini di produttività con estrema facilità, promette l’azienda.

“L’obiettivo degli utenti di MX è quello di raggiungere il proprio ‘state of flow’, ovvero una totale immersione nel processo creativo”, afferma Anatoliy Polyanker, Direttore Generale del settore MX di Logitech. “I nostri nuovi prodotti della serie Master con le Smart Actions in Options+ sono progettati per chiunque cerchi precisione, velocità e comfort per raggiungere prestazioni ottimali”.

Le nuove Smart Actions disponibili nell’applicazione Logi Options+ consentono di saltare azioni ripetitive automatizzando più compiti in un solo clic, con l’obiettivo di poter ottimizzare al massimo il flusso di lavoro.

Oltre ad azioni predefinite relative ai task più comuni, Smart Actions offre anche la possibilità di personalizzare i propri prodotti Logitech, con scorciatoie davvero su misura.

Nuovi prodotti Logitech

La tastiera wireless MX Keys S offre un’esperienza di battitura superiore, con tasti sagomati per una digitazione rapida, fluida e con clic perfetti in un design confortevole. Dotata di illuminazione intelligente e personalizzabile grazie a Logi Options+, la retroilluminazione si attiva quando le mani si avvicinano per illuminare la tastiera e si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

Disponibile nella doppia colorazione Grafite e Pale Gray, la MX Keys S presenta una disposizione dei tasti migliorata, con tre nuovi tasti per la massima produttività e collaborazione: talk to text, mute/unmute del microfono ed emoji.

La combo MX Keys S Combo include la nuova tastiera MX Keys S, il mouse MX Master 3S e il comodo MX Palm Rest. Insieme, questo duo consente un lavoro più rapido e preciso, ideale per professionisti e creativi.

L’illuminazione intelligente della tastiera e i tasti personalizzabili si abbinano ai clic silenziosi del mouse, alla scorrevolezza rapida e precisa e al sensore da 8K DPI che traccia su tutte le superfici, incluso il vetro.

MX Anywhere 3S permette di vivere la velocità, la precisione e il silenzio dello scrolling elettromagnetico MagSpeed nel mouse wireless compatto più avanzato di Logitech, ideale per utenti che cercano prestazioni, portabilità e comfort ovunque. Inoltre, rispetto al suo predecessore, i clic sono ancora più silenziosi.

MX Anywhere 3S dispone di un sensore ottico da 8.000 DPI che traccia praticamente su qualsiasi superficie, incluso il vetro, mentre lo si sposta da uno spazio di lavoro all’altro in casa o in ufficio.

Per quanto riguarda la sostenibilità dei prodotti, da sempre Logitech – sottolinea l’azienda – si impegna a creare un mondo più equo e attento al cambiamento climatico, lavorando attivamente per ridurre l’impatto carbonico. Le parti in plastica di MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S includono plastica riciclata post-consumo certificata per dare una seconda vita alla plastica di vecchi dispositivi elettronici di consumo, con un minimo dell’11% per MX Keys S, un minimo del 22% per MX Master 3S (come parte di MX Keys S Combo) e un minimo del 61% per MX Anywhere 3S.

Inoltre, la piastra in alluminio all’interno di MX Keys S è realizzata con energia rinnovabile anziché combustibili fossili per un impatto carbonico ridotto. Grande attenzione anche per il packaging. Infatti, la confezione in carta proviene da foreste certificate FSC e altre fonti controllate. Tutti i prodotti Logitech sono certificati a impatto carbonico neutro e utilizzano energia rinnovabile quando possibile durante la produzione. Quando si acquista un prodotto Logitech, l’impronta di carbonio di quel prodotto è stata ridotta a zero grazie al sostegno alle foreste, alle energie rinnovabili e alle comunità colpite dal clima.

MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S saranno disponibili a livello globale a partire da giugno 2023 su Logitech.com e presso altri rivenditori globali. Il prezzo di vendita suggerito per MX Keys S è di 119 euro, per MX Keys S Combo è di 219 euro e per MX Anywhere 3S è di 99 euro.