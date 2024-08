Llama Coder, il nuovo tool gratuito per creare app con semplici prompt di testo

Llama Coder è un nuovo sito gratuito e open source che è in grado di generare applicazioni React complete da un semplice prompt di testo, utilizzando Llama 3.1 405B.

A spiegare come funziona il sito è lo sviluppatore Hassan El Mghari: quando l’utente inoltra la sua richiesta testuale in linguaggio naturale, la web app la invia a Llama 3.1 405B con uno speciale prompt di sistema che gli chiede di generare un’applicazione, quindi la presenta in una sandbox di codice interattivo in cui è possibile sia modificare il codice sia interagire con l’applicazione in tempo reale.

Dal punto di vista dell’utente finale, digitando un prompt nella casella di testo del sito, si ottiene un’applicazione in un ambiente sandbox nel quale è possibile eseguire l’applicazione, modificare il codice in modo interattivo o chiedere alla web app stessa di apportare modifiche alla propria applicazione, senza dover toccare il codice.

Lo sviluppatore stesso sottolinea di trovare la soluzione più adatta per piccole applicazioni o per la creazione di componenti per progetti più grandi, e che è stata ispirato da Claude Artifacts, mentre il design è stato curato dall’UI/UX designer Youssef El Mghari.

È possibile provare Llama coder sul sito della web app, mentre nel repository GitHub è possibile accedere al codice, a ulteriori informazioni e alle altre risorse del progetto.

Lo strumento si appoggia all’LLM di ultima generazione Llama 3.1 405B di Meta, che lo sviluppatore stesso di Llama Coder definisce “un modello open source sorprendente per task di coding come questo, quindi sono entusiasta di mostrare le sue capacità con questo progetto”.

Per l’inferenza dell’LLM la soluzione si appoggia alla piattaforma della società specializzata in intelligenza artificiale Together AI, di cui lo stesso Hassan El Mghari fa parte nel ruolo di Senior Manager, Developer Relations.

LlamaCoder ha ricevuto una accoglienza positiva da parte della community: in una settimana dal suo lancio, ha fatto registrare oltre 50.000 utenti che hanno generato oltre 75.000 applicazioni in totale.