L’intelligenza artificiale in discussione al Parlamento europeo

Il dibattito e la votazione nell’assemblea plenaria precedono infatti il Libro bianco della Commissione europea su un approccio europeo all’intelligenza artificiale, che si prevede venga presentato il 19 febbraio 2020.

Secondo quanto contenuto nel progetto di risoluzione della Commissione parlamentare per il mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO), quando si interagisce con i sistemi decisionali automatizzati “si dovrebbe essere adeguatamente informati su come funzionano, come interagire con un essere umano con poteri decisionali e su come le decisioni del sistema possono essere controllate e corrette“.