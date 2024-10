Il Parlamento europeo amplia l’accesso ai propri archivi con Claude AI

Anthropic ha condiviso un interessante case study riguardante il Parlamento europeo, che ha trasformato l’accessibilità dei propri archivi con Claude.

Sfruttando Claude di Anthropic in Amazon Bedrock, il Parlamento europeo ha creato “Ask the EP Archives“, noto anche come Archibot, un sofisticato assistente AI che rende facilmente accessibili oltre 2,1 milioni di documenti ufficiali a ricercatori, responsabili politici, educatori e pubblico.

L’Unità Archivi del Parlamento europeo si occupa di conservare, gestire ed elaborare tutti i documenti prodotti e ricevuti dal Parlamento europeo a partire dal 1952. Per anni, gli archivisti hanno dovuto affrontare due sfide principali: rendere gli archivi facili da consultare e garantire che fossero accessibili a chiunque ne avesse bisogno. L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa ha cambiato radicalmente il modo in cui archivisti e ricercatori possono navigare tra i milioni di documenti presenti negli archivi.

Archibot, ora disponibile sul sito web dell’archivio del Parlamento europeo, offre agli utenti di tutto il mondo un facile accesso in più lingue ai documenti del Parlamento europeo, tra cui risoluzioni, posizioni, politiche e negoziati interistituzionali, aiutando al contempo i ricercatori e il personale ad analizzare i dati e a creare rapporti completi. Il progetto – sottolinea Anthropic – mostra come l’intelligenza artificiale generativa possa essere utilizzata dai governi per migliorare la trasparenza e l’accessibilità per i cittadini. Ciò che un tempo richiedeva ricerche approfondite negli archivi fisici dell’UE è ora disponibile istantaneamente, a portata di mano di tutti, per far rivivere la storia della democrazia europea ai cittadini di tutto il mondo.

Le caratteristiche principali di Archibot, spiega Anthropic, includono:

Ricerca e sintesi avanzate : Consente agli utenti di navigare e sintetizzare rapidamente grandi quantità di informazioni.

Creazione di report : Permettere agli utenti di estrapolare le informazioni e creare report

Funzionalità multilingue : Espansione del supporto linguistico oltre il francese per servire tutti gli Stati membri dell'UE.

Accessibilità globale : Disponibile per gli utenti di tutto il mondo attraverso il sito web del Parlamento europeo.

IA costituzionale: garantire un uso affidabile e controllato della tecnologia IA.

Il progetto ha già dimostrato benefici significativi: