La propria rete professionale su LinkedIn può risultare una risorsa preziosa quando si ha bisogno di insight su un tema o di ricevere una seconda opinione su qualcosa.

È ciò che ha pensato la società del social network professionale, quando ha progettato e, ora, rilasciato il nuovo strumento dei sondaggi.

Si tratta, illustra LinkedIn, di un modo rapido, semplice e completamente digitale per chiedere un feedback al proprio network di contatti professionali, al fine di ottenere input pertinenti e informati, innescando al contempo nuove conversazioni e discussioni con le persone di fiducia a cui siamo collegati.

In un periodo di smart working, lavoro remoto e distanziamento sociale, è un utile strumento (per altro già disponibile in altre reti social) per interagire in maniera del tutto virtuale, ma al tempo stesso efficace, con professionisti che possono aiutarci a prendere decisioni e a fare scelte.

Il roll out di questa nuova funzionalità avverrà gradualmente nelle prossime settimane sia su mobile che su desktop.

Per avviare un sondaggio basterà utilizzare l’apposita opzione che verrà aggiunta nella procedura di creazione di un nuovo post. Sarà possibile inserire una domanda e aggiungere fino a quattro opzioni di risposta. nonché selezionare la durata del sondaggio, da 24 ore fino a due settimane.

Il sondaggio può essere diretto ai propri collegamenti, a gruppi specifici o all’intera community di LinkedIn. È poi possibile, per l’autore del sondaggio, monitorare in tempo reale attività come: quanti voti sono stati raccolti, i risultati per ciascuna opzione e quanto tempo rimane per rispondere.

Quando il sondaggio è chiuso, è possibile visualizzare tutte le informazioni in una singola posizione, tra cui l’opzione che ha vinto, le percentuali di voto per ciascuna opzione e il conteggio totale di voti. È anche possibile inviare un messaggio a un utente dal sondaggio, per ottenere ad esempio informazioni più approfondite sul perché abbia votato così.

Un’altra funzione della piattaforma LinkedIn che può risultare utile in questo periodo di lavoro remoto e distanziamento sociale è rappresentata dalle opzioni per creare eventi virtuali. Le organizzazioni (ma anche i singoli individui) possono utilizzare LinkedIn Live per condividere aggiornamenti in tempo reale o rendere virtuali gli incontri di persona, mediante lo streaming video.

LinkedIn Events consente inoltre di creare eventi pubblici o privati, naturalmente virtuali, con una landing page e un Url da promuovere, per poi fornire uno streaming ai partecipanti utilizzando LinkedIn Live.

Recentemente LinkedIn ha anche lanciato nuove funzioni basate su intelligenza artificiale e video per supportare gli utenti nei colloqui di lavoro virtuali.