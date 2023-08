Linearity Curve, il tool di design vettoriale per i team del marketing

Linearity ha lanciato Vectornator nel 2017 con l’intento di rendere il disegno vettoriale digitale accessibile a chiunque, in uno scenario in cui, secondo l’azienda, gli strumenti di design disponibili all’epoca erano poco intuitivi e pesanti. Da allora, afferma l’azienda, la soluzione ha conquistato oltre 10 milioni di utenti.

Per anni Vectornator è stato uno strumento di design vettoriale intuitivo, facile da imparare e potente, ma ora l’azienda vuole espandere i suoi orizzonti e le sue ambizioni. Con oltre 6 milioni di asset creati, Linearity ha ora intenzione di rivoluzionare il settore del marketing.

La popolarità del prodotto – secondo l’azienda – ha dimostrato che esiste una nicchia non sfruttata nella sfera del design professionale. Attualmente, la creazione di risorse per il marketing manca di due cose: strumenti di collaborazione moderni all’interno di un software potente e intuitivo e strumenti per creare motion graphics professionali in modo rapido ed economico.

Tutto ciò ha portato a nuovi annunci importanti da parte dell’azienda che, innanzitutto, sta cambiando il nome del prodotto: il software di design precedentemente noto come Vectornator si chiama ora Linearity Curve.

Ma non è finita qui: il team ha introdotto un look and feel completamente nuovo. Lo strumento di base è sempre lo stesso, ma l’azienda ha lavorato ad alcune nuove ed entusiasmanti modifiche per renderlo ancora migliore. Con l’obiettivo di aiutare i designer del marketing a dare vita alle loro storie.

Linearity Curve è dunque uno strumento di design per Mac, iPhone e iPad progettato in modo specifico affinché i team del marketing possano creare contenuti accattivanti.

Se il proprio team del marketing ha bisogno di ispirazione o di un post veloce sui social media, i template faranno risparmiare tempo e denaro.

Il nuovo Templates Hub contiene oltre 1.000 asset progettati professionalmente che il team può scaricare e utilizzare immediatamente in Linearity Curve.

Linearity Curve dispone già di strumenti AI come AI Vector Tracing (Auto Trace) e la rimozione dello sfondo. Ma presto Linearity introdurrà ancora più tool AI direttamente nel software, per aiutare i team di design a creare risorse più velocemente.

Nel prossimo futuro, in Linearity Curve si potranno trovare strumenti come AI Layout, AI Image Generation, AI Background Generation e AI Copywriting.

Nell’ambiente di lavoro moderno, i team devono essere in grado di lavorare insieme. Ecco perché Linearity sta lavorando in modo intenso per aggiungere nuove modalità di collaborazione tra i membri del team all’interno di Linearity Curve.

Presto aggiungerà il file storage condiviso in team, user permission per gli utenti e i commenti. E l’anno prossimo gli utenti potranno contare sulla collaborazione in tempo reale in Linearity Curve, afferma la società sviluppatrice.

Infine, l’azienda ha annunciato che sta ampliando la suite di design Linearity con il lancio del suo innovativo prodotto di animazione per il marketing: Linearity Move.

Questo strumento secondo Linearity cambierà per sempre il modo in cui vengono creati gli asset di motion marketing. Con un’interfaccia intuitiva e facile da usare, Linearity Move consente ai designer di materiale marketing di animare le loro risorse statiche in pochi secondi.

Secondo la società sviluppatrice, non esiste sul mercato uno strumento di marketing animation come questo. Altri strumenti cercano di creare un pacchetto completo per la creazione di animazioni più semplici, ma Linearity Move è ottimizzato per la creazione di risorse di marketing.

È inoltre completamente compatibile con Linearity Curve: è possibile aprire i file .curve creati direttamente in Linearity Move e animarli con un solo clic. Sono supportati anche i file di Figma, Sketch e Adobe Illustrator.

Linearity, per iniziare, ha avviato un roll out graduale per questo strumento a pochi utenti selezionati per raccogliere ulteriori feedback, ed è possibile richiedere di entrare nella lista d’attesa.