SB Italia guarda all’AI e vuole crescere in Italia e all’estero

Con bilanci solidi, un portafoglio clienti prestigioso e ambiziosi piani di crescita, SB Italia si appresta all’espansione del proprio portfolio soluzioni e della copertura capillare del mercato italiano attraverso acquisizioni di aziende nostrane e al grande salto nel mercato estero. Nata vent’anni fa, SB Italia ha progressivamente ampliato le proprie competenze e ambiti d’azione, proponendosi oggi come vera e propria digital innovation company per guidare le aziende clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, non limitandosi alla mera fornitura di tecnologia, ma agendo come un consulente di fiducia, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza aziendale.

La focalizzazione sulle soluzioni è il motore trainante dell’azienda, come afferma Massimo Missaglia, CEO di SB Italia: “Attualmente, SB Italia opera attraverso due divisioni principali: una focalizzata sulle architetture e l’altra dedicata alle soluzioni, con l’obiettivo di mantenere un alto livello di specializzazione in entrambe le business unit. La divisione business solution, a sua volta, si articola in diverse specializzazioni, tra cui il document & process & workflow management, AI&Business Analysis, i sistemi informativi ERP e la firma elettronica e digitale, settore quest’ultimo in cui vantiamo una vasta esperienza e un ampio mercato. Competenze specialistiche votate a rendere completamente digitali tutti i processi all’interno delle aziende, eliminando eventuali passaggi analogici residui e garantendo un flusso di lavoro con il massimo dell’efficienza”.

La lunga esperienza di SB Italia sulla firma digitale: base per la digitalizzazione dei processi aziendali

Proprio nell’ambito della firma elettronica e digitale è dove SB Italia ha investito in maniera particolare, e nel quale ha sviluppato una lunga esperienza, partita fin dal 2004, con il progetto per la firma elettronica per il ritiro dei referti del Centro Diagnostico Italiano.

Oggi la piattaforma AgileSign, sviluppata da SB Italia, consente alle aziende di gestire firme digitali di diversi livelli, dalla firma semplice a firme forti con valore legale anche in caso di contenzioso, con l’ambizione di portare il concetto di firma elettronica a tutti i livelli dei processi, completamente digitali, senza la necessità di ricorrere ad alcun intervento analogico.

Oltre alla firma elettronica, SB Italia si occupa anche di sistemi informativi, ma con l’obiettivo di renderli realmente utili per il business. Ciò significa raccogliere dati in modo sistematico e intelligente, trasformandoli in informazioni utili per prendere decisioni strategiche. Progetti di analisi predittiva e valutazione dei comportamenti dei clienti attraverso il customer care sono solo alcuni degli ambiti in cui SB Italia sta investendo, con l’introduzione di concetti di intelligenza artificiale su cui la software house sta sviluppando soluzioni avanzate per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali.

2023: anno d’oro per SB Italia

Il 2023 è stato un anno decisamente positivo e di crescita per SB Italia, che ha chiuso con un fatturato di 42 milioni di euro e contando a oggi 250 dipendenti, “un team che è in costante crescita, al punto che nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo introdotto in media sette nuove risorse al mese, anche grazie al contributo delle scuole con programmi di alternanza scuola-lavoro – commenta Missaglia -. Risultato di una strategia che si sta focalizzando sempre più sulle soluzioni, piuttosto che sulla vendita di prodotti, volendoci proporre come partner che, con la consulenza e le nostre soluzioni, abbia un ruolo di riferimento nella trasformazione digitale delle aziende nostre clienti”.

Obiettivo a dir poco raggiunto, dal momento che sempre nel corso del 2023, SB Italia ha acquisito ben 160 nuovi clienti, molti dei quali di rilevanza strategica, che hanno scelto la software house per essere guidate nel processo di modernizzazione dei loro processi principali.

Si tratta di una clientela variegata che opera in diversi settori industriali, dal momento che, come Missaglia specifica, “non ci concentriamo su cluster industriali specifici, ma su cluster di processo, molti dei quali, come il digitale HR, è fondamentale certamente per le aziende di ogni settore, soprattutto di fascia alta, dal momento che le grandi aziende, con un numero maggiore di dipendenti, hanno una maggiore necessità di digitalizzare i propri processi aziendali”.

2024: le strategie di espansione di SB Italia

Ma ora è arrivato il momento di espandersi e crescere, obiettivo per il quale nel 2022, SB Italia ha ottenuto il riconoscimento dal gruppo paneuropeo di private equity Argos Wityu, che ha investito fino al 70% delle quote della società per finanziare progetti di crescita

In concomitanza con questo importante passo, due figure di spicco nel settore, Pietro Scott Jovane e Paolo Scaroni, che hanno scelto di unirsi a SB Italia rispettivamente con il ruolo di presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il 2024 si è aperto quindi con prospettive di espansione geografica per SB Italia, un’evoluzione naturale anche in seguito all’ingresso di Argos nel quadro societario. La recente apertura della filiale in Emilia Romagna, avvenuta sei mesi fa, ha già dimostrato il suo successo, attirando nuovi clienti provenienti dal settore metalmeccanico interessati sia ai processi core sia alla digitalizzazione. La prossima tappa prevede l’apertura nel Triveneto, seguita dall’esplorazione di opportunità di nuove acquisizioni.

“Non si tratta semplicemente di incrementare il numero delle aziende sotto il nostro ombrello, ma di selezionare con attenzione quelle che siano in linea con la nostra filosofia e il nostro approccio al business – informa il CEO di SB Italia -. L’attenzione rimane comunque su aziende specializzate nel document management con l’obiettivo di offrire soluzioni complete che facilitino la digitalizzazione dei processi aziendali, con al centro la nostra piattaforma AgileSign. Parallelamente, stiamo esplorando l’opportunità di acquisire aziende nel campo dell’intelligenza artificiale, e di portare la nostra esperienza anche oltre i confini nazionali. Ma sempre ponendo grande attenzione a mantenere il cliente al centro, continuando a monitorare da vicino la soddisfazione dei nostri clienti e impegnandoci a offrire servizi di alta qualità e soluzioni su misura per le loro esigenze”.