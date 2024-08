LibreOffice 24.8, ecco la nuova versione della suite per ufficio attenta alla privacy

LibreOffice 24.8, la nuova major release della suite per ufficio, gratuita e supportata da una comunità di volontari, per Windows (Intel, AMD e ARM), macOS (Apple e Intel) e Linux è ora disponibile. Si tratta della seconda major release a usare il nuovo schema di numerazione basato sul calendario (YY.M) e la prima a fornire un pacchetto ufficiale per i PC Windows basati su processori ARM.

The Document Foundation sostiene, senza utilizzare mezzi termini, che: “LibreOffice è l’unica suite per ufficio, o se preferite, l’unico software applicativo per la creazione di documenti che possono contenere informazioni personali o riservate, che rispetta la privacy dell’utente, garantendo così che l’utente sia in grado di decidere se e con chi condividere il contenuto che ha creato”. Per questo motivo, sempre secondo il team, LibreOffice è la migliore opzione per gli utenti di suite per ufficio più attenti alla privacy e offre una serie di funzioni paragonabili a quelle dei prodotti leader sul mercato. Offre inoltre una serie di opzioni di interfaccia che si adattano alle diverse abitudini degli utenti, da quelle tradizionali a quelle contemporanee, e sfrutta al meglio le diverse dimensioni dello schermo ottimizzando lo spazio disponibile sul desktop per mettere il maggior numero di funzioni a portata di clic.

Il vantaggio maggiore evidenziato da The Document Foundation rispetto ai prodotti concorrenti è il motore LibreOffice Technology, la singola piattaforma software su cui si basano le versioni desktop, mobile e cloud di LibreOffice, comprese quelle fornite dalle aziende dell’ecosistema. Questo consente a LibreOffice di offrire una migliore esperienza utente e di produrre documenti identici e perfettamente interoperabili basati sui due standard ISO disponibili: l’Open Document Format (ODT, ODS e ODP) e l’OOXML proprietario di Microsoft (DOCX, XLSX e PPTX). Quest’ultimo – sostiene il team di LibreOffice – nasconde una grande quantità di complessità artificiale, che può creare problemi agli utenti che sono sicuri di utilizzare un vero standard aperto.

Gli utenti finali in cerca di assistenza saranno aiutati dalla disponibilità immediata della Guida introduttiva di LibreOffice 24.8, scaricabile dal sito della suite. Inoltre, potranno ottenere un supporto tecnico di primo livello dai volontari delle mailing list utenti e del sito web Ask LibreOffice.

Le principali novità di LibreOffice 24.8

Privacy

Se l’opzione Strumenti > Opzioni > LibreOffice > Sicurezza > Opzioni > Rimuovi informazioni personali al salvataggio è attivata, le informazioni personali non saranno esportate (nomi degli autori e marchi temporali, orari di modifica, nome e configurazione della stampante, modello di documento, autore e data per i commenti e le modifiche tracciate).

Writer

UI : gestione dei caratteri di formattazione, larghezza del pannello dei commenti, selezione dei punti elenco, nuova finestra di dialogo per i collegamenti ipertestuali, nuovo pannello Trova nella barra laterale

: gestione dei caratteri di formattazione, larghezza del pannello dei commenti, selezione dei punti elenco, nuova finestra di dialogo per i collegamenti ipertestuali, nuovo pannello Trova nella barra laterale Navigatore : aggiunta di riferimenti incrociati tramite trascinamento di elementi, eliminazione di note a piè di pagina e note finali, indicazione di immagini con collegamenti danneggiati

: aggiunta di riferimenti incrociati tramite trascinamento di elementi, eliminazione di note a piè di pagina e note finali, indicazione di immagini con collegamenti danneggiati Sillabazione: esclusione delle parole dalla sillabazione con un nuovo menu contestuale e una nuova visualizzazione, nuova sillabazione tra le colonne, le pagine o i fogli, sillabazione tra i costituenti di una parola composta

Calc

Aggiunta delle funzioni FILTER, LET, RANDARRAY, SEQUENCE, SORT, SORTBY, UNIQUE, XLOOKUP e XMATCH

Miglioramento delle prestazioni dei calcoli threaded, ottimizzazione del ridisegno dopo un cambio di cella, che riduce al minimo l’area che deve essere aggiornata.

Rettangolo di messa a fuoco della cella separato dal contenuto della cella

I commenti possono essere modificati e cancellati dal menu del Navigatore con il tasto destro del mouse.

Impress & Draw

Nella vista Normale è ora possibile scorrere tra le diapositive, e le Note sono disponibili come riquadro richiudibile sotto alla diapositiva.

Per impostazione predefinita, la presentazione in corso viene ora aggiornata immediatamente quando si applicano le modifiche nella Vista Modifica o nella Console Presentatore, anche su schermi diversi.

Chart

I nuovi tipi di grafici “Pie-of-Pie” e “Bar-of-Pie” suddividono una fetta di torta rispettivamente in sottografici a torta o a barre (questo consente l’importazione di tali grafici da file OOXML creati con Microsoft Office).

Il testo all’interno dei titoli, delle caselle di testo e delle sagome dei grafici (e delle relative parti) può ora essere formattato utilizzando la finestra di dialogo Carattere.

Accessibilità

Diversi miglioramenti alla gestione delle opzioni di formattazione, che ora possono essere enunciate correttamente dai lettori di schermo.

Sicurezza

Nuova modalità di crittografia ODF basata su password

Interoperabilità

Supporta l’importazione e l’esportazione delle definizioni delle tabelle pivot (celle) del formato OOXML

I file PPTX con un uso massiccio di sagome personalizzate ora si aprono più velocemente

Un video che illustra le novità più significative è disponibile su YouTube. Sul sito di LibreOffice sono disponibili le note di rilascio complete.

Chi ha contribuito

Le nuove funzionalità di LibreOffice 24.8 sono state sviluppate da 171 contributori: il 57% dei commit di codice proviene dai 49 sviluppatori impiegati dalle aziende dell’Advisory Board di TDF – Collabora, allotropia e Red Hat – e da altre organizzazioni, il 20% dai sette sviluppatori di The Document Foundation e il restante 23% da 115 sviluppatori volontari indipendenti.

Altri 188 volontari si sono impegnati a localizzare stringhe in 160 lingue, in rappresentanza delle centinaia di persone che hanno effettivamente fornito le traduzioni. LibreOffice 24.8 è disponibile in 120 lingue, più di qualsiasi altro software desktop, il che lo rende disponibile a oltre 5,5 miliardi di persone nella propria lingua madre. Inoltre, oltre 2,4 miliardi di persone parlano una di queste 120 lingue come seconda lingua (L2).

LibreOffice per le aziende e migrazioni

Per le implementazioni di livello aziendale, The Document Foundation raccomanda espressamente la famiglia di applicazioni LibreOffice Enterprise dei partner dell’ecosistema – per desktop, mobile e cloud – con un’ampia gamma di funzionalità a valore aggiunto dedicate e altri vantaggi come gli SLA.

Ogni riga di codice sviluppata dalle aziende dell’ecosistema per i clienti aziendali viene condivisa con la comunità nel repository del codice master e migliora la piattaforma LibreOffice Technology. I prodotti basati sulla tecnologia LibreOffice sono disponibili per tutti i principali sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux e ChromeOS), per le piattaforme mobili (Android e iOS) e per il cloud.

The Document Foundation ha sviluppato un protocollo di migrazione per aiutare le aziende a passare dalle suite per ufficio proprietarie a LibreOffice, basato sulla distribuzione di una versione LTS (supporto a lungo termine) di LibreOffice ottimizzata per le aziende, oltre alla consulenza e alla formazione per la migrazione fornite da professionisti certificati che offrono soluzioni a valore aggiunto coerenti con le offerte proprietarie.

The Document Foundation afferma che la maturità del codice sorgente di LibreOffice, la ricchezza delle funzionalità, il forte supporto agli standard aperti, l’eccellente compatibilità e le opzioni LTS offerte da partner certificati ne fanno la soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano riprendere il controllo dei propri dati e liberarsi dal vendor lock-in.

Disponibilità di LibreOffice 24.8

LibreOffice 24.8 è ora disponibile. I requisiti minimi per i sistemi operativi proprietari sono Microsoft Windows 7 SP1 e Apple MacOS 10.15. I prodotti basati sulla LibreOffice Technology per Android e iOS sono elencati sul sito.

Per gli utenti che non hanno bisogno delle ultime funzionalità e preferiscono una versione che è stata sottoposta a un maggior numero di test e di correzioni di bug, The Document Foundation mantiene la famiglia LibreOffice 24.2, che include diversi mesi di backporting delle correzioni. La versione corrente è LibreOffice 24.2.5.

Gli utenti di LibreOffice, i sostenitori del software libero e i membri della comunità possono sostenere The Document Foundation con una donazione.