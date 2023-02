LG presenta Pro:Centric Cloud, il content management pensato per l’hospitality

Lg Electronics arricchisce ulteriormente la propria offerta di soluzioni per il settore Hotellerie presentando Pro:Centric Cloud, piattaforma content management system per la gestione remota e centralizzata di contenuti e servizi attraverso i propri Hotel TV. Grazie a Pro:Centric Cloud, infatti, gli hotel TV di Lg1 diventano veri e propri strumenti interattivi che consentono la configurazione profilata dei canali, la proposta di contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti.

Questa innovativa soluzione è ideale per grandi strutture e catene alberghiere perchè permette agli albergatori, ovunque si trovino, di controllare i contenuti dei dispositivi all’interno di strutture distribuite sul territorio.

A differenza di Pro:Centric Direct, la soluzione hospitality Lg già presente sul mercato, Lg Pro:Centric Cloud è una soluzione basata su un’infrastruttura Cloud proprietaria, che non richiede alcun tipo di server locale, garantendo un notevole risparmio in termini di costi legati all’installazione, ai tempi di configurazione, e agli aggiornamenti e manutenzioni.

In particolare, Lg Pro:Centric Cloud permette di disporre di nuove grafiche dedicate che si possono personalizzare in tempo reale abbattendo le tempistiche di implementazione e distribuzione di progetti grafici; inoltre consente di comunicare direttamente con gli ospiti grazie alla messaggistica diretta in camera e permette loro di accedere a un sistema di prenotazione servizi direttamente dal TV.

Infine gli ospiti hanno la possibilità di accedere ad app come Netflix, il tutto senza rinunciare alla propria privacy grazie alla piena compliancy con la GDPR che gli Hotel TV di Lg sono in grado di garantire grazie al sistema di eliminazione automatica di credenziali e cronologia che avviene in automatico allo spegnimento del TV.

I contenuti possono essere personalizzati in base allo scopo del viaggio, al livello della stanza o alle preferenze espresse dall’ospite. Lo staff potrà decidere di gestire liste di canali personalizzate, per esempio, una famiglia con dei bambini potrebbe avere accesso a contenuti per i più piccoli o a servizi per la cura dei bambini messi a disposizione dalla struttura.

Inoltre, Lg Pro:Centric Cloud si integra con la maggior parte dei PMS (Property Management System) sul mercato per offrire ulteriori servizi direttamente nelle camere degli ospiti come per esempio il check-in/out, il conto in camera, la lista canali abbinata alla lingua dell’ospite, il “GYG (Get Your Guide) Trip Service”, un servizio che offre un’ampia gamma di pacchetti turistici locali e programmi di escursioni aiutando gli ospiti a scoprire informazioni e quali acquisti fare nei dintorni, direttamente dalla propria stanza. Gli ospiti, inoltre, attraverso il televisore della propria camera, potranno inviare messaggi e fare richieste alla reception, mentre la struttura ricettiva potrà offrire informazioni personalizzate utili a soddisfare gli interessi di ciascun ospite.

“La versatilità delle nostre soluzioni per l’hospitality, che includono soluzioni basate su IR, IP, Wi-Fi o Cloud, permette di digitalizzare in maniera semplice le strutture alberghiere rendondole in grado di offrire ai propri ospiti soggiorni smart sotto ogni punto di vista” ha dichiarato Francesco Cecere, National Business Development Manager Hospitality della divisione Information Display di Lg Electronics Italia.