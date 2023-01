LG avvia una collaborazione tecnica con Magna per la guida autonoma

LG Electronics (LG) ha annunciato una collaborazione tecnica con Magna, azienda globale di tecnologie per la mobilità e uno dei maggiori produttori di componenti per auto.

Le due aziende hanno firmato un accordo per sviluppare un proof of concept di una soluzione di infotainment per la guida autonoma, con l’obiettivo di prepararsi al futuro della mobilità offrendo nuove esperienze alle persone.

In base all’accordo, LG e Magna esploreranno la fattibilità tecnica dell’integrazione delle capacità di infotainment di LG con il sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) e con le tecnologie di guida autonoma di Magna.

LG Vehicle component Solutions (VS) Company è riconosciuta tra i leader delle funzionalità di In-Vehicle Infotainment (IVI) nell’industria automobilistica. Nell’ottica di sviluppare l’auto del futuro, LG VS Company ha esplorato in modo proattivo il proprio portafoglio di prodotti e tecnologie future.

Il concept sviluppato da LG e Magna si concentrerà sulla creazione di soluzioni IVI-ADAS che soddisfino al meglio le necessità delle case automobilistiche. LG e Magna hanno presentato questo concept in occasione del CES 2023.

“Siamo entusiasti di collaborare con Magna anche nel settore della guida autonoma, per sviluppare un proof of concept che potrebbe creare un valore che va oltre il nostro consueto contributo allo sviluppo tecnologico dell’abitacolo. Vogliamo lavorare a stretto contatto per dimostrare le potenziali innovazioni ADAS che potrebbero aiutare i produttori di auto ad affrontare alcune delle loro sfide più difficili“, ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG VS Company.

Questa collaborazione – sottolinea l’azienda – fa seguito alla joint venture di successo che LG e Magna hanno annunciato nel luglio 2021, denominata LG Magna e-Powertrain Co., Ltd, per la produzione di motori elettrici, inverter e caricabatterie di bordo, nonché dei relativi sistemi di e-drive, per supportare il crescente spostamento globale verso i veicoli elettrici di alcune aziende automobilistiche.