Leuze, cosa sono le soluzioni di sicurezza complesse

La safety in azienda non è fatta solamente da componenti, ma da soluzioni complete costituite da sensori, conoscenza approfondita del mercato e delle sue esigenze in vari contesti applicativi definiti.

Questo, in sintesi, il concetto che Leuze, tra i principali fornitori di sensori di commutazione e di misura, sistemi di identificazione, soluzioni per la trasmissione dati e l’elaborazione di immagini e componenti, formazione, servizi e soluzioni di sicurezza in ambito produttivo, porta all’attenzione delle aziende di produzione italiane.

La sicurezza a bordo macchina e nel complesso produttivo è fondamentale anche in quanto elemento portante del concetto qualitativo di un’impresa e della sua redditività ed eticità.

Comw spiega in una nota anticipa Costantino Lo Iacono, Business Manager del progetto Safety Solution, “Leuze si pone come interlocutore esperto in soluzioni di sicurezza. La nostra offerta non si limita al prodotto ingegnerizzato e sviluppato internamente, ma si espande alla soluzione completa. Ogni produzione ha degli elementi distintivi caratterizzanti e Leuze è in grado, con la sua struttura dedicata, di centrare la customizzazione adeguata ad ogni particolare esigenza produttiva. L’attenzione alla sicurezza qualifica l’azienda anche per eticità e concorre a proteggere il risultato economico, poiché le garanzie sulla business continuity sono un elemento che ricade positivamente sui conti aziendali”.

Chi è Leuze Leuze è stata fondata nel 1963 a Owen/Teck in Germania. La gamma di prodotti high-tech di Leuze comprende una serie di sensori diversi per il settore della tecnologia dell’automazione. Tra questi ci sono sensori di commutazione e misurazione, sistemi di identificazione e soluzioni per la trasmissione dei dati e l’elaborazione delle immagini. Come Safety Expert, Leuze si concentra anche su componenti, servizi e soluzioni per la sicurezza sul lavoro.

Il concetto di safety solution di Leuze abbraccia una serie di attività che iniziano con il risk assessment, e proseguono con la ricerca degli standard, l’architettura di sistema sicura, i sensori, i PLC, gli accessori adeguati, il software secondo standard V-Model, la documentazione e dichiarazione CE, la realizzazione dei quadri elettrici, il supporto alla messa in opera, l’integrazione e la validazione finale.

Come è solito dire l’amministratore delegato di Leuze, Antonio Belletti, si tratta di realizzare “un workflow preciso e rigoroso customizzato cliente per cliente, situazione per situazione”.