Lenovo Yoga 5G, il laptop per il 5G computing arriva in Europa

Dopo la presentazione in anteprima al CES 2020 di quest’anno, è in arrivo negli Stati Uniti e in Europa il nuovo Lenovo Yoga 5G, il laptop per il 5G computing che punta alla connettività mobile ultra-veloce e a bassa latenza.

Dal 18 giugno è possibile acquistare il dispositivo, negli Stati Uniti, dove si chiama Lenovo Flex 5G, tramite l’operatore di telefonia wireless Verizon. L’azienda ha inoltre annunciato che entro la fine dell’anno il Lenovo Yoga 5G sarà disponibile su Lenovo.com in determinate aree geografiche e tramite EE nel Regno Unito, Sunrise in Svizzera e CMCC in Cina.

Ulteriori dettagli su prezzi, disponibilità e piani dati 5G saranno condivisi da ciascun operatore di rete mobile entro la fine dell’anno. Lenovo si aspetta di poter poi annunciare la disponibilità globale con più operatori di rete partner strategici in un secondo momento.

Al momento non viene citata esplicitamente l’Italia ma solo che il Lenovo Yoga 5G disporrà di una connettività di rete 5G a partire dagli Stati Uniti e poi in selezionati mercati in Europa e Cina. Come il produttore stesso sottolinea, la disponibilità del prodotto avverrà soprattutto attraverso una serie di partnership con operatori di rete mobile, e si estenderà man mano che gli accordi verranno raggiunti nei singoli Paesi.

Il percorso è comunque tracciato ed è quello di rendere il 5G computing una realtà per i consumatori di tutto il mondo.

A giugno 2020, Lenovo definisce ancora il nuovo laptop come il primo Pc 5G al mondo sul mercato. Dal punto di vista hardware, il Lenovo Yoga 5G è un laptop convertibile con Windows 10, basato sulla Snapdragon 8cx Compute Platform. La batteria fornisce, secondo i dati dichiarati dal produttore, un’autonomia fino a 24 ore, grazie all’efficienza della piattaforma di 5G computing di Qualcomm.

Con l’implementazioni delle reti 5G che procede in varie parti del mondo, il portatile Yoga 5G di Lenovo si propone come un’alternativa accessibile per i professionisti che hanno bisogno di lavorare in multitasking in condizioni di mobilità e che necessitano di opzioni di connettività più rapide e affidabili per lo streaming, la collaborazione in tempo reale, le chat video o il trasferimento di file, anche quando non possono essere collegati al WiFi.