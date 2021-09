Lenovo ThinkSmart Core è ora disponibile a livello globale

Lenovo ha annunciato la disponibilità a livello mondiale di ThinkSmart Core annunciato precedentemente quest’anno. Pensato come soluzione di collaborazione per una nuova fase del lavoro ibrido, ThinkSmart Core è il primo kit modulare per le sale riunioni che consente sia flessibilità che scalabilità; è basato sulla piattaforma Intel vPro di undicesima generazione progettata per fornire elevate prestazioni e complete funzionalità di sicurezza basate su hardware. Come soluzione certificata per Microsoft Teams Rooms, ThinkSmart Core è disponibile in due configurazioni:

ThinkSmart Core + Controller: questo kit è progettato per gli spazi di lavoro che sono già dotati di dispositivi audio e video certificati Teams

ThinkSmart Core Full Room Kit: Il dispositivo ThinkSmart Core e il Controller sono associate alla ThinkSmart Cam e ThinkSmart Bar per restituire un audio e video immersivo e di alta qualità e abilitare un’esperienza di collaborazione ottimale. Adatto alle huddle room, alle sale riunioni e agli uffici domestici, questo kit può essere potenziato grazie a un microfono da tavolo aggiuntivo.

Basato su un processore Intel Core vPro di undicesima generazione con una memoria di 256 Gbyte Ssd, ThinkSmart Core supporta praticamente ogni spazio di riunione è può essere posizionato in maniera discreta grazie al sistema integrato di gestione dei cavi e la compatibilità con le staffe VESA.

Dotato di touchscreen point-to-point da 10,1 pollici, ThinkSmart Controller è alimentato da un cavo USB-C da 10 metri ed è in grado di riconoscere quando i partecipanti entrano negli spazi di riunione grazie ai sensori all’infrarosso integrati. Il sostegno integrato offre angoli di visualizzazione di 30° e 60°, mentre il jack da 3,5 mm offre una connessione audio diretta.

ThinkSmart Core Kit è fornito con un anno di licenze per il software e i servizi a valore aggiunto di Lenovo, compresa una licenza per ThinkSmart Manager Premium, la suite di software per la gestione della collaborazione di Lenovo, e ThinkSmart Professional Services: Deploy and Maintain.

Lenovo ThinkSmart Core, prezzi e disponibilità

ThinkSmart Core + Controller è immediatamente disponibile in Italia a 1935 euro IVA esclusa; ThinkSmart Core Full Room Kit è immediatamente disponibile in Italia a 2775 euro IVA esclusa.