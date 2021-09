Lenovo Tech World 2021: tutto può essere un servizio

In occasione della settima edizione di Tech World, Lenovo ha presentato una serie di innovazioni, da un modello di business “Everything-as-a-Service” notevolmente ampliato con Lenovo TruScale, a nuove infrastrutture e data center Edge to Cloud, a un’estesa gamma di nuovi laptop, tablet, monitor, dispositivi di edge computing e accessori creati per aiutare le aziende e i consumatori ad affrontare quella che l’azienda vede come “la nuova realtà”.

Oltre ad annunciare una serie di nuovi prodotti e servizi, il presidente e Ceo di Lenovo, Yuanqing Yang, ha discusso in un keynote delle tendenze che denotano questo periodo, tra cui la persistenza di soluzioni ibride tra lavoro e vita privata, la domanda di servizi infrastrutturali più sofisticati e le potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’aiutare a modellare il modo in cui le persone vivranno, apprenderanno, vivrà, imparerà, lavorerà e si connetterà nei prossimi anni.

Accanto a Yang sono intervenuti i top manager di Lenovo e i Ceo globali di aziende leader quali Microsoft, Intel, Deloitte, Sap, VMWare e Nutanix. Anche clienti globali, tra cui WPP e Ducati, hanno condiviso le loro storie di innovazione e tecnologia, raccontando come le loro aziende abbiano potuto prosperare durante l’emergenza sanitaria. Più di 60.000 persone si sono registrate per seguire l’evento e parlare di ciò che il settore si può attendere.

L’estensione di Lenovo TruScale verso un modello Everything-As-A-Service

Con l’estensione del brand TruScale ai servizi infrastrutturali, Lenovo estende tutte le proprie offerte as-a-Service sotto un unico ombrello per fornire una soluzione veramente globale che renda tutto, dal device al cloud, accessibile attraverso un unico contratto di servizio. Lenovo TruScale offre alle aziende di tutte le dimensioni la flessibilità di cui hanno bisogno per rimanere competitive con un modello a consumo scalabile analogo a quello del cloud e opzioni di pagamento pianificabili che consentono di includere hardware e servizi.

Questa transizione verso una strategia As-A-Service completamente integrata dà vita alla visione di Lenovo di accorpare i propri dispositivi, infrastrutture e soluzioni smarter in un modo nuovo, che aiuti le aziende ad affrontare le sfide del mercato e fornendo ai leader IT le prestazioni e la flessibilità di pagare i servizi in base alla crescita dell’azienda.

Con Lenovo TruScale, le soluzioni infrastrutturali sono completamente gestite, offrendo di fatto i vantaggi di un ambiente cloud on-premise uniti alla tranquillità della gestione dei dati in unambiente ibrido.

Lenovo Brain: abilitare l’Intellingent transformation nella nuova realtà

Durante il keynote principale, il Dr. Yong Rui, Chief Technology Officer e Senior Vice President di Lenovo, ha presentato le tecnologie alla base di Lenovo Brain, la piattaforma AI che Lenovo ha sviluppato in casa per aiutare a risolvere le problematiche dei clienti in settori quali il manifatturiero, l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Lenovo Brain è nata come piattaforma di intelligenza artificiale per abilitare la trasformazione intelligente di Lenovo, a partire dall’interazione dei dispositivi con gli utenti e dall’abilitazione dell’infrastruttura IA per le operazioni IT, con l’obiettivo di potenziare le smart factory di Lenovo. Yong ha annunciato un ulteriore sviluppo di Lenovo Brain per sostenere altri settori con la costruzione, implementazione e supporto delle sue soluzioni di intelligenza artificiale.

Le innovazioni nell’edge computing di Lenovo

Lenovo è focalizzata sulla creazione di soluzioni infrastrutturali smarter, più importanti che mai in un contesto di lavoro ibrido, in cui cresce l’esigenza di disporre di soluzioni edge to cloud. Lenovo ha annunciato che sarà la sua prima sul mercato con la soluzione software VMware per l’edge in esecuzione sugli edge server ThinkSystem SE350. Inoltre, Lenovo ha annunciato un potenziamento del software di gestione Lenovo Open Cloud Automation per automatizzare la pianificazione, lo sviluppo e la gestione continua delle implementazioni cloud dai data center fino ai siti edge. Le organizzazioni possono ora pianificare le proprie soluzioni di infrastruttura cloud e edge per data center utilizzando lo stesso software di gestione.

Rendere l’edge più intelligente

Le applicazioni di Edge AI computing stanno crescendo rapidamente via via che le aziende trasformano in modo intelligente le loro operazioni e servizi con funzionalità di analisi e automazione sempre più potenti. ThinkEdge SE70 è una piattaforma edge di intelligenza artificiale (IA) potente e flessibile progettata per soddisfare le crescenti esigenze di trasformazione intelligente dei settori logistica, trasporti, smart city, retail, assistenza sanitaria e produzione. La nuova soluzione edge di Lenovo è stata creata in collaborazione con Amazon Web Services utilizzando AWS Panorama ed è basata sulla piattaforma NvidiaJetson Xavier NX.

Windows 11 installato sui nuovi laptop

Lenovo ha presentato nuovi laptop premium, potenti e reattivi per rimanere al passo con la nuova normalità. Tra questi il laptop OLED da 14 pollici più leggero del portfolio per una portabilità eccezionale, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon e il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 Pro ultrasottile da 16 pollici, tra i primi laptop a offrire il potente sistema operativo Windows 11 di nuova generazione. Per una maggiore praticità ed esperienze d’uso senza soluzione di continuità. Per la versatilità in movimento, l’elegante laptop 2-in-1 detachable IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6″) è sempre pronto grazie a Chrome OS di Google che integra le applicazioni di creatività e produttività oltre a incredibili esperienze di intrattenimento.

Project UnityLenovo immagina un mondo in cui connettività e collaborazione avvengano senza soluzione di continuità e il software che alimenta questi dispositivi è la chiave per sbloccare il potenziale nasconto. Un esempio di questa visione è la nuova piattaforma di connettività wireless di Lenovo denominato Project Unity. Lanciata inizialmente in combinazione con Lenovo Tab P12 Pro, l’applicazione Project Unity trasforma efficacemente il dispositivo in un compagno intelligente con un PC Lenovo in ambiente Windows 10 o 11. Questa esperienza completamente wireless consente agli utenti di associare i due dispositivi attraverso un semplice ingresso pin ed estendere direttamente ai contenuti di un desktop dal tablet per ulteriore spazio di visualizzazione o per eseguire il mirroring quando necessario. Questo tablet include la nuovissima Lenovo Precision Pen 3 e il pacchetto tastiera full-size per associare la produttività a un dispositivo leggero.

Monitor ad alte prestazioni

Il nuovo display professionale di alta qualità, ThinkVision P27u-20 è uno dei tre monitor presentati a Tech World 2021. Offre una doppia ampia gamma di colori (99,1% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB) con precisione del colore calibrata in fabbrica ed è progettato per i creatori di contenuti fotografici, video e grafici che cercano un display ad alte prestazioni per estendere il loro spazio di lavoro e operare in multitasking. Il monitor offre anche la praticità del docking Intel® Thunderbolt 4. ThinkVision P27u-20 è conforme Energy Star 8.0 e offre u uno schermo IPS Ultra High Definition (3840×2160) da 27 pollici con supporto DisplayHDR 400 certificato VESA per una resa realistica di alte luci e ombre.

Lenovo ha inoltre presentato i nuovi e i nuovi Lenovo G27e-20 e Lenovo G24e-20, monitor consumer serie G da gaming progettati per un’esperienza di gioco più coinvolgente oltre che per lavorare o apprendere da casa. È ideale per studenti universitari, giocatori e giovani professionisti che cercano prestazioni elevate da dispositivi di qualità a un prezzo competitivo. Con la tecnologia AMD FreeSync Premium per una resa visiva fluida, tear-free e a bassa latenza, entrambi i display presentano un Moving Picture Response Time (MPRT) di 1 ms per un’eccellente riduzione della sfocatura percepita, facendo apparire più chiari e nitidi gli oggetti in movimento sugli schermi del display.

Intrattenimento di qualità

Gli utenti possono godere di un’esperienza multimediale premium con l’innovativo Lenovo Tab P12 Pro, ricco di tutte le funzionalità intelligenti che gli utenti si aspettano da un tablet Android Lenovo di fascia premium. Tra queste, il brillante display AMOLED, un suono immersivo, la batteria a lunga durata e la nuovissima penna digitale con attacco magnetico per la ricarica wireless e l’avviso anti-smarrimento, oltre a una tastiera staccabile con tasti a corsa lunga. Offerto in due versioni, 5G o WiFi, questo dispositivo offre livelli di intrattenimento incredibili, audio immersivo di qualità cinematografica, funzionalità di alto livello e produttività in movimento. Per trasformare questo home theater personale in uno strumento di produttività, è sufficiente connettere la tastiera e appoggiare il tablet sul supporto folio opzionale. Per dare sfogo alla propria creatività, è sufficiente staccare la Lenovo Precision Pen 3 opzionale, che si associa automaticamente al tablet avviando la app Instant Memo appositamente progettata per trasformare l’inchiostro in testo e prendere facilmente appunti in qualsiasi punto dello schermo.

Con gli auricolari Lenovo Smart Wireless, è possibile accoppiare un dispositivo Android o Windows con un semplice clic grazie alla tecnologia Lenovo Smart Pair, infatti, basta aprire la custodia di ricarica per abilitare il Bluetooth all’istante.

Innovazione sostenibile

Lenovo si impegna nel dare vita alla propria vision Smarter Technology for All e a garantire che l’innovazione continui a risolvere alcune delle più grandi sfide dell’umanità; per questo sta raddoppiando gli investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi tre anni. Concentrandosi su un’innovazione attenta all’ambiente, inclusiva e responsabile che coinvolge l’intero portfolio di prodotti, l’azienda è convinta che la tecnologia possa migliorare la vita, rendere la società più inclusiva ed equa e l’ambiente più sostenibile. Lenovo ha recentemente pubblicato il suo rapporto annuale Environmental, Social, Governance (ESG) che include nuovi obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, di sviluppo dell’economia circolare e di utilizzo di materiali sostenibili. Inoltre, le attività filantropiche dell’azienda, attraverso la Lenovo Foundation, offrono alle comunità sottorappresentate la possibilità di accedere alla tecnologia e all’istruzione STEM con il nuovo obiettivo di avere un impatto positivo su 15 milioni di vite entro il 2025/26 attraverso programmi e partnership filantropiche. A Tech World, Lenovo ha anche discusso dell’importanza di un’innovazione ecologica, sostenibile e mirata. annuale.