Da Lenovo nuovi dispositivi smart e una rinnovata lineup consumer

Lenovo non si è fatta certo fermare dalla emergenza coronavirus, e ha annunciato nuovi PC pensati per offrire intrattenimento immersivo e maggiore produttività, oltre a una migliorata user experience e molti dettagli di design per rendere ancora più accattivanti al pubblico consumer i propri device.

In vista della nuova stagione, Lenovo presenta una serie di nuovi device premium pensati per offrire agli utenti la migliore esperienza del proprio repertorio.

Tra questi, il laptop Lenovo Yoga Slim 9i con cover in pelle, il versatile 2-in-1 Lenovo Yoga 9i e l’elegante e potente Lenovo Legion Slim 7i per i gamer. Lenovo Yoga Slim 9i sarà disponibile in Italia entro fine 2020 a partire da €1999, il laptop convertibile Lenovo Yoga 9i sarà disponibile in Italia entro la fine del 2020 a partire da €1599, prezzi e disponibilità per il mercato italiano di Lenovo Legion Slim 7i saranno comunicati in seguito.

Lenovo ha presenta oggi anche i suoi nuovi tablet e dispositivi per la smart home: il nuovo, potente tablet premium Android Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10 HD Gen 2 con Google Kids Space e il pratico Lenovo Smart Clock Essential, ottimo in ogni ambiente della casa. Dai tablet agli smart lock, ogni componente della famiglia troverà il dispositivo adatto alle sue esigenze. Lenovo Tab M10 HD di seconda generazione sarà disponibile a partire da €149 entro la fine del 2020

Inoltre Lenovo amplia il proprio portfolio di soluzioni consumer per la Smart home con il lancio del nuovo Lenovo Smart Clock Essential, uno smart clock sempre connesso, progettato per ogni stanza della casa. Basandosi sula versione di Lenovo Smart Clock per la camera da letto, Lenovo Smart Clock Essential ripropone la stessa comodità d’uso a mani libere, permettendo di risparmiare tempo grazie al pieno supporto vocale con Google Assistant.

Lenovo Smart Clock Essential è un utile compagno notturno, grazie alla luce incorporata che aiuta a camminare senza inciampare nei mobili di casa; è dotato inoltre di una porta USB integrata che consente di caricare i tuoi dispositivi durante la notte.

Inoltre è possibile gestire la smart home con la voce grazie alla compatibilità con oltre 40.000 dispositivi di domotica di oltre 5.000 march, e riprodurre brani con l’altoparlante da 3 W che può essere accoppiato ad altri altoparlanti smart compatibili.