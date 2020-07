Lenovo presenta la nuova lineup per ambienti domestici e lavorativi

Lenovo ha annunciato durante il consueto appuntamento estivo con i media le nuove linee di PC e dispositivi smart in arrivo in Italia per la prossima stagione.

Oltre alla presentazione delle novità tecnologiche, Lenovo ha parlato degli scenari che il mondo digitale vive con l’evoluzione del work from home e della connessione tra dimensione professionale e sfera personale.

Fra i nuovi arrivi, ricordiamo i Chromebook come IdeaPad Chromebook Duet. Il nuovo Chromebook Lenovo 2-in-1 detachable combina portabilità e semplicità d’uso e rappresenta una scelta adatta a chi desidera essere produttivo anche in mobilità.

IdeaPad Chromebook Duet è consente tempi di avvio rapidi e aggiornamenti automatici fino a giugno 2028, secondo le policy AUE di Chrome OS, e compatibilità con Microsoft Office Suite, nonché protezione antivirus integrata, Google Assistant per produttività e accesso offline alle applicazioni necessarie per le attività principali.

Innovativa anche lanuova linea di PC per content creator, ora disponibile in Italia con Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5.

Presentata in anteprima al CES2020, questa nuova linea di prodotti prende spunto dalle risultanze di una recente ricerca condotta a livello globale che mostra come 200 milioni di utenti che lavorano su PC svolgano attività creative almeno una volta alla settimana. Si tratta di una categoria di consumatori appassionati di fotografia, storytelling digitale e altri percorsi creativi, non necessariamente professionisti.

Pensando a questi utenti, Lenovo ha progettato la nuova serie di PC Creator basati su Windows 10 e di monitor. Si tratta di prodotti pensati per aiutare scrittori, artisti e grafici a collaborare e utilizzare la tecnologia per creare le loro opere senza perdere di vista la produttività.

Yoga Creator 7, ad esempio, può contare su display Full HD in vetro da 15,6 pollici con una gamma di colori sRGB al 100% che offre l’intera gamma di colori Pantone Matching System colors. Basato sulle Gpu e Studio Driver Nvidia e dotato di un sistema di altoparlanti Dolby Atmos, Yoga Creator 7 è certificato per funzionare con le app di numerosi ISV incluse quelle di creatività indicate dalla dashboard Digital Content Creators per prestazioni ottimali.

Secondo la ricerca “Technology and the Evolving World of Work” in cui Lenovo ha analizzato le modalità con cui le persone stanno affrontando la “nuova normalità” del lavoro da casa, oltre la metà della forza lavoro intervistata a livello globale ritiene che in futuro si lavorerà da casa sempre di più e sempre più spesso. L’85% degli intervistati oggi fa affidamento sul proprio PC più di quando si trovava in ufficio e quasi due intervistati su tre si sentono più produttivi lavorando da casa rispetto a quando erano in ufficio.

Con ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione, ThinkPad X1 Yoga e ThinkBook Plus, chi lavora da remoto avrà a disposizione un dispositivo adatto a mantenere la propria produttività.

ThinkBook Plus è la nuova generazione di ThinkBook pensata per il lavoratore moderno. ThinkBook Plus è dotato di un display e-Ink integrato nella cover, che aiuta gli utenti a essere più produttivi nelle attività multitasking, migliorando la concentrazione, la collaborazione e la creatività.



Il dispositivo ha un display principale Full HD da 13,3 pollici e un display e-ink da 10,8 pollici integrato nella cover, su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Infine, una nota anche sulla gamma di monitor della società cinese che si arricchisce di numerosi nuovi modelli, come ad esempio ThinkVision P27h-20, che è dotato di un display QHD da 27″ quasi senza bordi su quattro lati e che si concentra sui dettagli e consente la visualizzazione multischermo.

Questo dispositivo salvaspazio, grazie al design ergonomico e alla gestione flessibile dei cavi, consente di avere uno spazio di lavoro privo di ingombri. La soluzione a cavo singolo USB-C consente il collegamento a una vasta gamma di tipi di dispositivi e la funzione Smart Power offre prestazioni senza ostacoli e maggiore efficienza, grazie a elementi come altoparlanti integrati e porta Ethernet.