Lenovo lancia nuove soluzioni It per imprese di medie dimensioni

Lenovo ha presentato una nuova offerta progettata per innovare e personalizzare l’infrastruttura It delle aziende di medie dimensioni.

L’offerta si articola in una serie completa di soluzioni e servizi di facile utilizzo che aiutano le imprese a migliorare le prestazioni in termini di crescita e competitività.

Progettata per aiutare le aziende in crescita, la suite di soluzioni di infrastruttura It edge-to-cloud include nuovi server, storage e servizi.

Questi sono progettati per aiutare le imprese a superare i limiti legati alle risorse disponibili, a ottimizzare il lavoro da remoto e accelerare l’innovazione.

Le imprese di medie dimensioni – ha messo in evidenza Lenovo – rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo globale e impiegano la parte più numerosa della forza lavoro.

Ben il 70% delle aziende in questo segmento di mercato, secondo proiezioni di IDC citate da Lenovo, incrementerà significativamente la quota di investimenti It entro il 2022.

In uno scenario di forte accelerazione della trasformazione digitale, le aziende in crescita devono essere in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli richieste del mercato, facilitando la transizione, gestendo agilmente le risorse e riducendo i rischi legati alla sicurezza.

Oggi, sottolinea Lenovo, molte aziende si trovano ad affrontare limitazioni nelle assunzioni di nuovo personale It, gap nelle competenze e scarsità di finanziamenti. Questo crea barriere alla trasformazione della propria infrastruttura.

Le nuove soluzioni Lenovo basate su cloud e server on-premise forniscono un’infrastruttura affidabile e una comprovata esperienza che migliora la produttività della forza lavoro e consente alle aziende di iniziare anche da piccoli progetti, rimanere competitive e crescere.

Soluzioni It all’insegna della flessibilità

Lenovo ha ottimizzato server, storage e servizi per far sì che le aziende possano creare valore e accelerare la crescita facendo leva sul lavoro remoto e sulle soluzioni cloud ibride.

Il portfolio ampliato di Lenovo presenta nuovi server ThinkSystem V2 a singolo socket, lo storage Lenovo TruScale Infinite recentemente migliorato e una gamma di servizi.

Progettati per garantire solidità e affidabilità, i nuovi server ThinkSystem V2 rappresentano una soluzione flessibile, efficiente dal punto di vista energetico e che consente di ridurre la rumorosità negli spazi limitati disponibili all’interno e all’esterno del data center.

I nuovi server ThinkSystem ST50 V2, ST250 V2 e SR250 V2 a singolo socket offrono alle aziende soluzioni semplici e facilmente adattabili alle diverse esigenze industriali.

Essi includono il supporto per applicazioni business-critical nei settori della vendita al dettaglio, della produzione e dei servizi finanziari.

In combinazione con i server ThinkSystem, il sistema Lenovo ThinkSystem DM5100F rappresenta una soluzione di storage SAN all-flash dai costi contenuti e ricca di funzionalità.

Questa si adatta ai nuovi carichi di lavoro nel tempo, consentendo alle aziende di iniziare da progetti di piccola scala e poi crescere e anche di gestire i dati dall’edge al cloud.

Come Lenovo semplifica la gestione

Lenovo aiuta i clienti a gestire in modo semplice ed efficiente le soluzioni per i dati e quelle infrastrutturali, utilizzando il software di gestione integrato Lenovo XClarity.

Con Lenovo XClarity, le aziende hanno a disposizione una dashboard facile da usare che può standardizzare, semplificare e automatizzare le attività di gestione It.

Questo strumento – afferma Lenovo – permette la configurazione dei sistemi in soli tre minuti ed evita fino al 90% delle chiamate di assistenza.

Per le aziende che hanno uffici e filiali dislocate, l’abilitazione del lavoro remoto rappresenta una sfida.

Lenovo TruScale for Hosted Desktops consente ai lavoratori in remoto di combinare produttività e sicurezza da qualunque luogo.

Per rendere tutto ancora più semplice, Lenovo mette a disposizione dei clienti i Professional Services Token, che possono essere acquistati on demand in base a competenze It e servizi a supporto necessari.

Storicamente – mette in evidenza Lenovo –, il 43% dei cyberattacchi prende di mira le piccole e medie imprese.

Tra quelle che subiscono una violazione della sicurezza o un attacco informatico, quasi il 60% fallisce.

Le soluzioni Lenovo per la continuità aziendale aiutano a ridurre il rischio legato a periodi inattività.

Lenovo dispone dei server ThinkSystem V2 con ThinkShield Security e delle soluzioni di storage ThinkSystem DM con protezione ransomware automatica integrata.

Ad esempio, con la soluzione di backup e ripristino di Lenovo, le aziende sono in grado di aumentare la protezione dai rischi legati alla sicurezza, dalla perdita di dati e dalle interruzioni dell’attività impreviste.