Lenovo introduce nuove soluzioni per il digital workplace

In uno scenario in cui le aziende faticano a trovare le adeguate tecnologie per soddisfare le proprie esigenze aziendali, il business group Solutions and Services Group (SSG) di Lenovo presenta Digital Workplace Solutions (DWS), un nuovo portafoglio di servizi gestiti dotato di strumenti e sistemi intelligenti.

Tecnologia, sicurezza, efficienza e soddisfazione dei dipendenti: grazie a DWS, le aziende sono in grado di raggiungere i propri obiettivi di business.

Secondo una ricerca Lenovo, il 90% dei CIO, nove su dieci, dichiara di essere spesso chiamato a prendere decisioni aziendali che vanno oltre la semplice adozione di tecnologie.

In particolare, si tratta di sfide che riguardano le persone, come:

la gestione della forza lavoro che opera in remoto (59%)

il reclutamento o il mantenimento dei talenti (59%)

la gestione di team globali (58%)

diversità, equità e inclusione (55%)

“Mentre le aziende si adattano a uno scenario di lavoro ibrido in continua evoluzione, Lenovo offre soluzioni innovative in grado di affrontare le nuove sfide“, ha dichiarato Raghav Raghunathan, General Manager Lenovo Digital Workplace Solutions. “DWS sfrutta le nostre capacità interne e il vasto ecosistema di partner per dotare le aziende di tecnologie avanzate in grado di ottimizzare la produttività, migliorare la sicurezza e creare un’esperienza di lavoro senza interruzioni in un ambiente di lavoro digitale“.

Le soluzioni DWS, che aiutano le aziende ad acquisire più rapidamente un vantaggio competitivo, si basano sui servizi di Lenovo che forniscono un ambiente di lavoro su misura, basato sulle persone e dotato di strumenti per rispondere alle principali esigenze aziendali.

Il programma si estende a tutti gli ambiti IT, per consentire alle aziende di affrontare il loro percorso di trasformazione, grazie a una gamma completa di servizi flessibili ed end-to-end.

Servizi di consulenza per la gestione del luogo di lavoro digitale: diagnosi e progettazione di hardware e software per l’utente finale al fine di migliorare la produttività e l’esperienza dell’utente.

Configurazione basata sulle esigenze del personale: serie di applicazioni e servizi su misura che si adattano alle diverse esigenze degli utenti.

Collaborazione e produttività: suite preconfezionata di app di collaborazione completamente integrate, distribuzione delle migliori soluzioni di categoria, autenticazioni back-end integrate e gestite.

Gestione unificata degli endpoint: gestione di tutta l’infrastruttura dei dispositivi, dispositivi IOT di nuova generazione, politica BYOD (Bring Your Own Device) ottimizzata e integrata.

Service desk di nuova generazione: service desk incentrato sull’esperienza dei dipendenti, supporto integrato per dispositivi e app, assistenza preventiva, automazione e self-service.

Sicurezza: servizi di sicurezza professionali gestiti per fornire l’implementazione e la gestione continua di soluzioni di sicurezza best of breed.

Su Lenovo Tech Today sono disponibili maggiori informazioni per sapere come DWS semplifica e ottimizza gli ambienti di lavoro remoti, ibridi e in sede. È inoltre disponibile in streaming una discussione virtuale sulle capacità, i vantaggi e la versatilità di Lenovo DWS.