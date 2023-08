Lenovo: fatturato in crescita e investimenti per 1 miliardi di dollari in intelligenza artificiale

Lenovo Group ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre, riportando un fatturato del Gruppo di 12,9 miliardi di dollari e un utile netto di 191 milioni di dollari su base non-Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS)

I ricavi delle attività diverse dai PC hanno rappresentato il 41% delle entrate del Gruppo, con il business guidato dai servizi che ha registrato una forte crescita e una redditività sostenuta, a ulteriore dimostrazione dell’efficacia della strategia di trasformazione intelligente di Lenovo.

Il Gruppo continua a intraprendere azioni proattive per mantenere resiliente il suo rapporto spese/ricavi (E/R) e promuovere una redditività sostenibile, investendo anche per la crescita e la trasformazione. Rimane impegnata a raddoppiare gli investimenti nell’innovazione a medio termine, compreso un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari in tre anni per accelerare l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) per le aziende di tutto il mondo, in particolare dispositivi IA, infrastrutture IA e soluzioni IA.

Nonostante il mercato difficile dell’ultimo trimestre e le condizioni macroeconomiche sfavorevoli, Lenovo vede segnali di stabilizzazione e miglioramento del mercato, i prezzi dei componenti hanno toccato il minimo e ritiene che il mercato dei dispositivi client possa riprendersi e riprendere la crescita nella seconda metà di questo anno fiscale.

Dichiarazione del Presidente e CEO di Lenovo Group, Yuanqing Yang

“Lo scorso trimestre, lo scenario globale ha presentato delle sfide e il business legato all’hardware ha proseguito la sua fase di aggiustamento, ma abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia. Il business basato sui servizi ha raggiunto una forte crescita e una redditività sostenuta. I ricavi delle attività non-PC del gruppo è ulteriormente aumentato di anno in anno, dimostrando l’efficacia dei nostri motori di crescita diversificati, rimango cautamente ottimista sulla ripresa del nostro business nei prossimi trimestri. Mentre continuiamo a guidare l’innovazione e la trasformazione intelligente, sono fiducioso nel lungo termine di redditività e crescita sostenibile nel futuro.”

Lenovo investe un 1 miliardo di dollari nell’intelligenza artificiale

Lenovo continua a investire nell’intelligenza artificiale, avendo costruito i suoi vantaggi nella potenza di calcolo dal client all’edge, al cloud e alla rete. Le scoperte nei modelli di linguaggi di grandi dimensioni e nei contenuti generati dall’IA segnano un importante passo avanti nello sviluppo e nell’applicazione dell’IA e fungono da catalizzatore e acceleratore nell’adozione dell’IA. Nei prossimi tre anni, Lenovo ha previsto un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari, che si concentrerà sulla fornitura di dispositivi IA, infrastrutture informatiche predisposte e ottimizzate per l’IA e contenuti generati dall’IA incorporati nelle soluzioni intelligenti dei settori verticali per aiutare i clienti a migliorare la produttività.

L’ampio portfolio di soluzioni di intelligenza artificiale dell’Infrastructure Solutions Group (ISG) si è classificato al terzo posto al mondo tra quelle di infrastruttura hardware IA. Sta anche aprendo la strada alla progettazione della prossima generazione di sistemi IA basati su NVIDIA. Il server Lenovo ThinkSystem SR675 V3 includerà presto le GPU NVIDIA L40S recentemente annunciate che aiuteranno i professionisti di tutto il mondo a far progredire l’IA e a portare applicazioni di intelligenza artificiale generativa come chatbot intelligenti, ricerca e strumenti di gestione per utenti di tutti i settori. ISG sta investendo 100 milioni di dollari per far crescere ulteriormente il suo programma per innovatori di intelligenza artificiale, che ha già fornito oltre 150 soluzioni di intelligenza artificiale all’avanguardia, oltre 70 piattaforme ottimizzate per l’intelligenza artificiale, con 45 partner ISV nel suo primo anno.

Il Solutions and Services Group (SSG) utilizza ampiamente l’intelligenza artificiale in tutto il suo portafoglio, inclusa l’intelligenza dei dispositivi per il supporto predittivo, agenti di intelligenza artificiale generativa incorporati nella sua offerta di servizi di desk e soluzioni verticali potenziate dall’intelligenza artificiale.

L’azienda Intelligent Devices Group (IDG) ha integrato l’intelligenza artificiale in tutti gli aspetti del ciclo di vita del dispositivo, dall’uso dell’intelligenza artificiale per estrarre le informazioni degli utenti da utilizzare nella progettazione e nell’analisi del prodotto; screening preproduzione per le vulnerabilità del codice; produzione, compresa la pianificazione delle parti, i controlli di qualità e l’ottimizzazione. Guardando al futuro, Lenovo sta guidando il cambiamento trasformativo nel personal computing, dove, per soddisfare le esigenze dei nuovi carichi di lavoro IA generativi, anche il PC dovrà trasformarsi in un PC IA. Lenovo vede il futuro dei PC IA come una miscela dirompente e ibrida di tecnologie client, edge e cloud, che introduce funzionalità avanzate, velocità, creatività ed esperienze realistiche coinvolgenti.

A livello operativo, Lenovo utilizza l’intelligenza artificiale nella produzione intelligente, nella supply chain, nel servizio clienti e altro ancora al suo interno per favorire l’efficienza, le previsioni e il processo decisionale.

Solutions and Services Group (SSG): alto margine, forte crescita

Scenario:

Nei prossimi tre anni, la tendenza alla trasformazione digitale e intelligente continuerà a guidare una forte crescita della spesa IT globale, in particolare nei servizi IT. Allo stesso tempo, la domanda complessiva di soluzioni verticali, tra cui smart city, smart manufacturing, smart education e smart retail, prevede una forte crescita fino al 2026.

Performance del primo trimestre FY23/24 di Lenovo:

SSG sta realizzando una forte crescita e un’elevata redditività, con un fatturato di 1,7 miliardi di dollari USA, in aumento del 18% su base annua con un elevato margine operativo superiore al 21%.

Il business dei servizi di supporto è stato protetto come principale motore di profitto, mentre allo stesso tempo sono stati compiuti progressi significativi nell’espansione dei servizi Managed Services e Projects and Solutions, che insieme rappresentano ora più della metà dei ricavi di SSG (+4 punti su base annua). anno).

SSG continua a costruire una solida pipeline di business per Digital Workplace Solutions.

Crescita sostenibile:

SSG sta abbracciando la tendenza in aaS (as-a-Service), sul posto di lavoro digitale, sui servizi di sostenibilità e sul cloud ibrido, trasformando l’offerta in soluzioni verticali per aiutare i clienti a migliorare l’esperienza e la produttività dei dipendenti.

Infrastructure Solutions Group (ISG): crescita in aree chiave

Scenario:

Sostenuta dalla forte domanda di IA, l’aggiornamento dell’infrastruttura ICT sta accelerando ulteriormente. Si prevede inoltre una forte crescita nei servizi, nell’edge e nel software aziendale.

Performance del primo trimestre FY23/24:

I ricavi sono diminuiti su base annua (1,9 miliardi di dollari USA, in calo dell’8% su base annua) a causa della debolezza complessiva della domanda di elaborazione dei server del provider di servizi cloud (CSP), dei vincoli della GPU che incidono sulla domanda completa di IA e della transizione del settore più lenta del previsto alla piattaforma di nuova generazione.

ISG ha raggiunto un’enorme crescita in termini di storage, software, servizi e HPC (High-Performance Computing), con lo storage che ha raggiunto una crescita anno su anno a tre cifre, facendo di Lenovo il quarto fornitore di storage al mondo.

ISG continua a eccellere nell’IA, con una crescita a tre cifre nella seconda metà del 2022, con la ricerca del settore che classifica l’azienda al terzo posto al mondo per l’infrastruttura hardware AI.

Crescita sostenibile:

Lenovo continuerà a investire nello sviluppo di infrastrutture predisposte per l’IA e ottimizzate per l’IA, come AI Edge, AI Hybrid Cloud e server e storage che supportano i carichi di lavoro incentrati sull’IA.

ISG rimane focalizzata sull’estensione della sua visione come partner infrastrutturale più affidabile per i clienti nella loro trasformazione digitale e intelligente.

Intelligent Devices Group (IDG): mantenere la leadership

Scenario:

Mentre il mercato dei dispositivi intelligenti rimane sotto pressione, ci sono nuove opportunità nel mercato degli spazi intelligenti e nella prossima generazione di dispositivi IA.

Performance del primo trimestre FY23/24:

Il fatturato è diminuito anno su anno a 10,3 miliardi di dollari USA (in calo del 28% anno su anno) a causa delle sfide del mercato, ma Lenovo ha mantenuto la sua posizione di quota di mercato numero 1 globale nei PC (23,2%).

Il business degli smartphone ha raggiunto un record decennale di attivazioni nel primo trimestre e ha ulteriormente rafforzato le sue offerte premium e 5G con il lancio della nuova famiglia motorola razr.

con il lancio della nuova famiglia motorola razr. Ha dimostrato un grande potenziale di crescita nelle aree di collaborazione intelligente e smart home

Crescita sostenibile: