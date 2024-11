Lenovo annuncia risultati positivi nel secondo trimestre 2024/25 e un focus sull’AI ibrida

Lenovo ha registrato una crescita significativa nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024/25. I ricavi sono aumentati del 24% su base annua, raggiungendo 17,9 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è cresciuto del 48% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 404 milioni di dollari su base non-HKFRS.

Questa crescita è stata sostenuta dalla diversificazione delle entrate (il 46% ora deriva da attività non-PC), dall’aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo (+10% su base annua) e dal lancio di innovazioni nell’intelligenza artificiale (AI) ibrida. Lenovo ha consolidato la sua leadership nel mercato cinese con una forte domanda di PC AI e ha esteso il successo di queste soluzioni anche sui mercati globali. Il gruppo prevede un ulteriore slancio per tutto l’anno fiscale, sostenuto dalla strategia Lenovo Hybrid AI Advantage e dal rafforzamento delle infrastrutture cloud.

Lenovo, il focus sull’Italia: mercati in crescita e risultati significativi

In Italia, Lenovo continua a consolidare la propria posizione in tutti i settori chiave, dalla trasformazione digitale per le aziende alla tecnologia consumer. Il mercato italiano si conferma centrale per il gruppo, con risultati significativi nelle divisioni infrastrutture, dispositivi e servizi.

Enza Truzzolillo, AD e General Manager per Italia e Israele, ha commentato:

“L’Italia continua a rappresentare uno dei mercati di rilievo di Lenovo in EMEA, questo perché le aziende italiane riconoscono in Lenovo il partner di riferimento nel percorso di trasformazione digitale. Gli studenti, le famiglie, così come i professionisti scelgono sempre con maggiore ricerca i nostri prodotti per la scuola, il lavoro e le proprie passioni.”

Truzzolillo ha inoltre evidenziato il ruolo dei partner certificati di Lenovo:

“La nostra leadership consolidata nelle medie e grandi organizzazioni è un chiaro indicatore della fiducia che il mercato aziendale ripone in noi. Un risultato che non sarebbe possibile senza i nostri partner certificati, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.”

Smartphone e dispositivi consumer di Lenovo: crescita e innovazione

Sul fronte della tecnologia mobile, Lenovo ha ottenuto risultati particolarmente positivi grazie al marchio Motorola. Carlo Barlocco, Executive Director e General Manager del Mobile Business Group, ha dichiarato:

“In Italia Motorola ha raggiunto un importante traguardo: da settembre, siamo infatti il terzo player in assoluto nel mercato degli smartphone, sia in termini di volume che di valore.”

Barlocco ha attribuito questo successo a una strategia che combina innovazione, design e sostenibilità, oltre a una gamma di prodotti che copre tutte le fasce di prezzo, con un focus particolare sul segmento premium.

“Abbiamo puntato in particolare su innovazione, design, durabilità, sostenibilità e sicurezza, stabilito partnership per andare incontro alle passioni degli italiani e allargato il nostro ecosistema con nuovi accessori,” ha aggiunto.

Infrastrutture: tecnologie all’avanguardia per imprese e ricerca

Anche la divisione infrastrutture di Lenovo ha ottenuto risultati eccellenti. Alessandro de Bartolo, General Manager per il segmento Infrastructure Solutions Group (ISG), ha sottolineato:

“In linea con i risultati annunciati da Lenovo a livello globale, anche in Italia il business delle infrastrutture è cresciuto anno su anno in doppia cifra, registrando diverse eccellenze.”

De Bartolo ha evidenziato l’adozione delle tecnologie Lenovo nei progetti di supercalcolo di centri di ricerca e università italiane, come il Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l’Università di Pisa.

“Oggi, grazie alle tecnologie di raffreddamento a liquido di cui Lenovo è leader indiscusso, i progetti di HPC e AI sono sostenibili e accessibili anche alle piccole e medie imprese,” ha dichiarato.

Servizi: crescita costante e interesse per i modelli as-a-service

Il settore dei servizi IT è in forte crescita in Italia, con Lenovo che registra un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Marco Frenquellucci, Market Leader per Italia e Israele del Solutions and Services Group (SSG), ha spiegato:

“Le imprese italiane mostrano sempre maggiore interesse per l’offerta as-a-service Lenovo Truescale, un modello che trasforma operativamente le organizzazioni.”

Frenquellucci ha anche sottolineato il potenziale dei servizi di consulenza Lenovo AI Services:

“Ci vedono a fianco delle imprese di ogni dimensione nello sviluppo di progetti per sfruttare l’AI in tutta l’azienda.”

Il mercato italiano si conferma un pilastro fondamentale per Lenovo, con una crescita significativa in tutti i settori e un riconoscimento sempre maggiore del marchio come partner affidabile per la trasformazione digitale. Grazie a un portafoglio diversificato di soluzioni tecnologiche e servizi, il gruppo è ben posizionato per continuare a crescere e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e competitiv