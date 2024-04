Lectra nomina Antonella Capelli Presidente della regione EMEA

Lectra annuncia la nomina di Antonella Capelli a Presidente della regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) a partire dal 1° maggio 2024. Già membro del Comitato Esecutivo dal 1° gennaio 2024, Antonella Capelli subentrerà a Fabio Canali a seguito del suo pensionamento.

Lectra attualmente opera in 74 Paesi nella regione EMEA, con oltre 500 dipendenti in 17 sedi e 4.000 clienti. In prima linea nella trasformazione digitale, la regione EMEA, che ha rappresentato il 33% delle vendite del Gruppo nel 2023, è sempre stata una forza trainante per Lectra, che propone costantemente nuove offerte dedicate all’Industria 4.0.

“A nome di tutti i team in Lectra, vorrei innanzitutto dedicare i miei più sentiti ringraziamenti a Fabio Canali per il suo eccezionale operato negli ultimi vent’anni in Lectra. Fabio ha guidato brillantemente il nostro team in Italia, poi nel Sud Europa e nel Nord Africa, con risultati straordinari. La sua leadership e competenza sono state essenziali per il successo di numerose soluzioni lanciate negli ultimi dieci anni”, commenta Daniel Harari, Chairman e Chief Executive Officer di Lectra. “Sono inoltre molto lieto che Antonella Capelli subentri per proseguire lo sviluppo di Lectra nella regione EMEA. Per oltre dieci anni ha dimostrato un’eccellente comprensione delle necessità dei nostri clienti e il suo impegno ha contribuito ad accelerare la crescita dell’azienda in quest’area. Sono certo che Antonella darà un contributo estremamente positivo alla transizione verso l’Industria 4.0 delle aziende in Europa, Medio Oriente e Africa che ripongono in noi la loro fiducia”.

Antonella Capelli ha iniziato la sua carriera nel settore del project management IT, dell’innovazione digitale e delle vendite consulenziali per il mercato fashion presso IBM Global Business Services. Nel 2013, è entrata in Lectra come Professional Services Manager per l’Italia. Passando poi a un ruolo commerciale nel 2017, ha gradualmente acquisito maggiori responsabilità in Italia e nella regione Sud Europa e Nord Africa. Capelli ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria gestionale e di produzione presso l’Università del Politecnico di Milano.

“Sono particolarmente onorata ed entusiasta di poter supportare il successo di Lectra in una regione dove le sfide dei nostri clienti sono molto diversificate”, commenta Antonella Capelli. “La mia ambizione è quella di favorire il nostro successo collettivo, lavorando a stretto contatto con tutti i team locali per fornire soluzioni che consentano alle aziende che operano nei settori fashion, automotive e arredamento di perseguire la propria trasformazione digitale”.