L’e-commerce con Shopware è un affare da non lasciarsi sfuggire

Dietro la facciata di una realtà consolidata come l’e-commerce, dal punto di vista dei venditori si nasconde spesso la difficolità nell’affrontare la sfida e trasformarla in opportunità. Poter contare su una soluzione pensata per supportare ogni tipo di esigenza e al tempo stesso in grado di adattarsi alla singola strategia può rivelarsi un ottimo punto di partenza. «In Italia ci sono ancora molti spazi per proporre soluzioni di e-commerce, soprattutto in ambito B2B – spiega Davide Giordano, Regional Manager di Shopware Italia -. Per noi non significa trascurare le applicazioni B2C, ma nel primo c’è molto più lavoro da fare, una sorta di divulgazione, dove di conseguenza possono nascere tante opportunità».

La frammentazione dello scenario imprenitoriale nazionale non aiuta di certo chi deve convincere ogni singolo cliente dell’utilità e della validità di una soluzione. Non di rado, trovandosi a dover affrontare anche pregiudizi e diffidenze non necessariamente giustificate. «A volte è effettivamente complicato capire quali possano essere i vantaggi di un e-commerce anche tra aziende, e quelli di una soluzione come la nostra».

Shopware: niente sconti sulla flessibilità

La risposta è proporre una piattaforma uguale per tutti. Con ampi spazi di personalizzazione, e soprattutto costruita in ambiente open source, quindi totalmente accessibile e all’occorrenza modificabile. Inoltre, con la possibilità di appoggiarsi a una rete di partner pronti a confezionare un prodotto pronto per l’uso, integrato con i software comunemente utilizzati in azienda.

«La piattaforma è sostanzialmente la stessa per la grande come per la piccola azienda – precisa Giordano -. La differenza è semmai a livelli di preparazione e attese. Dove da una parte è la regola interfacciarsi con un ERP, dall’altra, soprattutto in Italia, non è raro trovarsi a dover trattare ancora dei fogli Excel».

Non a caso, i più attenti alla proposta Shopware sono settori dove l’e-commerce è già molto sviluppato. Si parla in particolare di tutto il mondo health, e beauty in particolare, ma anche tutto il mercato degli accessori per auto e moti, mentre cresce in misura interessante tutto quanto ruota intorno all’alimentare. In prospettiva, aumenta anche il potenziale dell’abbigliamento sportivo.

«Sono ancora tante le realtà a dover entrare nel meccanismo della trasformazione digitale e del commercio elettronico in particolare. Stiamo mettendo a punto dei casi utente da divulgare, sempre utili per dimostrarne il potenziale attraverso esempi concreti. La resistenza culturale al cambiamento esiste e questo redo sia sempre un ottimo modo per riuscire a superarla».

Servizio completo

Dal canto suo, l’azienda tedesca mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per rendere il passaggio meno traumatico possibile. Oltre alla scelta trasparente e flessibile dell’open source, c’è tutta un’offerta anche SaaS, di microservizi, oppure la disponibilità di API utili a integrare gestionali o altri software presenti in azienda, in linguaggi di sviluppo standard, tra cui PHP e Symfony. All’occorrenza, con la possibilità di affidarsi a una rete di partner, system integrator compresi.

Un’organizzazione mirata non solo a rivelarsi efficace. L’obiettivo è anche di far tornare i conti. «Abbiamo un TCO inferiore rispetto ad altre soluzioni simili. Il nostro impegno è anche seguire un cliente lungo l’intero percorso, dalla firma alla piena operatività della soluzione. È un aspetto che ci viene riconosciuto».

Gli stessi ai quali, all’insegna della trasparenza viene offerta sul sito Web un’area dedicata ai riscontri per il miglioramento della piattaforma. Da uno di questi è scaturita per esempio una serie di modelli utili ai meno esperti per pubblicare contenuti senza doversi ogni volta rivolgere a uno specialista IT.

«Siamo sempre attenti a capire cosa chiede il mercato – conclude il manager di Shopware -. In particolare, in Italia intendiamo aumentare l’impegno per localizzare ancora di più l’offerta e far conoscere meglio il nostro marchio. Oltre naturalmente, a inseguire nuovi clienti».