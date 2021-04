La digital transformation alla spagnola cresce in Italia: atSistemas assume

atSistemas, società spagnola di consulenza per servizi digitali fondata nel 1994, prevede di assumere più di 500 professionisti nel settore ICT nel corso del 2021.

L’azienda è ora un punto di riferimento nel settore della digital transformation in Spagna.

atSistemas ha concluso il 2020 con una crescita del 12% a 78,5 milioni di euro, è alla ricerca di 500 professionisti, fra software architects, consulenti, sviluppatori e ingegneri software, per i suoi tredici uffici in Spagna e gli uffici internazionali di Milano e Lisbona.

Sbarcata in Italia come Platinum Solution Partner di Atlassian, azienda di software enterprise, atSistemas prosegue il proprio sviluppo sul territorio nazionale a quasi due anni dall’arrivo in Italia, primo passo di una strategia di espansione globale con particolare focus sul continente europeo.

La realtà iberica ha scelto Milano come centro nevralgico delle proprie operazioni per posizionarsi come uno dei principali interlocutori del settore IT nel nostro Paese.

Il manager italiano di atSistemas, Alfiero Santarelli, sottolinea che “il nostro piano è di ampliare ulteriormente la nostra presenza nel Paese, creando nuovi posti di lavoro e formando tecnici altamente qualificati, che si tradurrà in una crescita graduale anche del digitale fra le nostre aziende”.

Chi vuole entrare a far parte dell’azienda può candidarsi attraverso il profilo LinkedIn di atSistemas, che contiene le attuali offerte di lavoro e sarà aggiornato man mano che il processo di selezione procederà con i nuovi profili richiesti.