La piattaforma Nvidia Rtx Studio era stata lanciata dall’azienda specialista di Gpu in occasione del Computex 2019.

Ora, di nuovo in occasione di un evento internazionale, il Siggraph, la società ha annunciato il rilascio di dieci nuovi laptop e workstation portatili Nvidia Rtx Studio di livello professionale, da parte dei principali marchi partner della piattaforma.

Queste workstation portatili sono indirizzate ai creatori professionisti e offrono funzionalità avanzate quali ray tracing in tempo reale, capacità potenziate di intelligenza artificiale e editing video ultra-high-resolution.

Questi nuovi prodotti sono stati introdotti da Dell, HP, Lenovo e BOXX, e portano il numero totale di modelli Nvidia Rtx Studio a 27, 17 dei quali disponibili ora.

L’hardware, nel completare un’attività, è solo una faccia della medaglia, senza il supporto del software.

Questi laptop, sottolinea Nvidia, potenziano oltre 40 applicazioni creative e di design che hanno abilitato le funzionalità Rtx. Tra le applicazioni Rtx-enabled troviamo software di Adobe, Autodesk, Pixar, Unity, Blackmagic Design e di altri marchi molto diffusi negli studi di creazione di contenuti. A questo link è possibile consultare una lista di applicazioni Rtx-enabled.

Nvidia ha anche annunciato la disponibilità di un nuovo driver Nvidia Studio, che fornisce ottimizzazioni per una serie di app creative che sono in procinto di ricevere un aggiornamento, nel periodo del Siggraph. Tra queste, Nvidia ha citato Otoy Octane Render, Blender, Autodesk Arnold, Maxon Cinema 4D, Substance Painter di Adobe e Magix Vegas Pro.

L'ultimo driver Studio aggiunge una funzionalità che è stata richiesta spesso, ha messo in evidenza Nvidia: il supporto per il colore a 30 bit in app OpenGL quali Adobe Photoshop e Premiere per tutte le Gpu.

Con questa funzione, i creatori professionisti possono lavorare su foto e video HDR con la massima accuratezza e senza il banding tipico del colore a 24 bit. Maggiori informazioni sul driver sono disponibili a questo link.

I nuovi modelli spaziano dai laptop consumer con Gpu GeForce RTX 2060 alle workstation portatili di livello professionale con grafica Quadro RTX 5000.

Tra questi, il Lenovo Legion Y740 Laptop Studio Edition offre fino a Gpu GeForce RTX 2080 all’interno di laptop da 17 e 15 pollici; sarà disponibili entro la fine dell'autunno.

Le workstation portatili Lenovo ThinkPad P53 e P73 supportano invece fino alle Gpu Quadro RTX 5000 in sistemi da 17 e 15 pollici. Il ThinkPad P53 è disponibile subito, mentre il ThinkPad P73 sarà disponibile più avanti ad agosto.

Le workstation portatili Dell Precision 7540 e Dell Precision 7740, subito disponibili, sono configurabili con modelli di Gpu fino a Quadro RTX 5000.

Le workstation portatili HP ZBook 15 e 17 sono dotate di Gpu Quadro RTX, con il modello da 17 pollici configurabile con una Quadro RTX 5000.

Le workstation portatili BOXX GoBOXX SLM sono disponibili con una Gpu Quadro RTX 3000 nel sistema da 15 pollici e Quadro RTX 4000 o 3000 in quello da 17 pollici.