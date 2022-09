Lanciata Linux Foundation Europe, alla guida Gabriele Columbro

Nel corso dell’Open Source Summit, tenutosi a Dublino dal 13 al 16 settembre, la Linux Foundation ha annunciato il lancio di Linux Foundation Europe. Con sede a Bruxelles, in Belgio, Linux Foundation Europe sarà guidata da Gabriele Columbro in qualità di direttore generale. Columbro continuerà a ricoprire il ruolo di direttore esecutivo della Fintech Open Source Foundation (FINOS).

La missione di Linux Foundation Europe è quella di accelerare la crescita di fiorenti sforzi collaborativi aperti incentrati sulle sfide e le opportunità di tutte i sostenitori europei, dagli individui ai settori pubblico e privato, fornendo al contempo una rampa di lancio per i progetti e le aziende europee per avere successo e collaborare su scala globale.

“La Linux Foundation ha fatto un lavoro fenomenale riunendo il settore privato e i singoli contributori su scala globale negli ultimi due decenni. Come italiano di nascita cresciuto nella fiorente comunità open source europea dei primi anni 2000, sono entusiasta di concentrare la nostra attenzione su sfide e opportunità di lunga data che possiamo aiutare a sbloccare in Europa attraverso la collaborazione aperta”, ha dichiarato Gabriele Columbro, direttore generale, Linux Foundation Europe.

I membri inaugurali di Linux Foundation Europe includono a livello Platinum: Ericsson; a livello Gold: Accenture; a livello Silver: Alliander, Avast, Bosch, BTP, esatus, NXP Semiconductors, RTE, SAP, SUSE e TomTom; Livello associato: Banca d’Inghilterra, OpenForum Europe, OpenUK e RISE Research Institute of Sweden. La partecipazione a Linux Foundation Europe è aperta a qualsiasi organizzazione e gratuita per i membri esistenti della Linux Foundation.

Linux Foundation Europe consentirà di ospitare progetti collaborativi aperti direttamente nel territorio europeo. Il suo progetto inaugurale, la Open Wallet Foundation (OWF), è stato annunciato durante il primo giorno dell’evento. OWF è un nuovo sforzo collaborativo istituito per sviluppare un motore di portafoglio digitale che supporti l’interoperabilità per una vasta gamma di casi d’uso. L’iniziativa OWF beneficia di un forte supporto, tra cui aziende leader nei segmenti tecnologici, del settore pubblico e dell’industria verticale.

L’obiettivo di Linux Foundation Europe per il resto del 2022 e nel 2023 sarà aumentare la partecipazione globale stabilendo progetti tra individui, aziende e organizzazioni impegnati in software open source, standard e innovazioni di dati allineati e con missioni condivise. LF Europe è progettato per consentire la collaborazione fornendo la struttura per la collaborazione tecnologica all’interno del modello europeo unico.

“Sono lieto che la Linux Foundation stia supportando la collaborazione open source in tutto il mercato europeo. La collaborazione regionale è importante e la Linux Foundation è posizionata per contribuire a elevare gli sforzi open source europei a standard de facto su scala globale”, ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation.

Mentre la collaborazione open source è un fenomeno globale che ha un impatto sulle industrie in tutte le parti del mondo, al fine di comprendere meglio le dinamiche regionali dell’open source e le priorità europee, Linux Foundation Europe ha collaborato con Linux Foundation Research e altre 13 entità europee, per esplorare lo stato dell’open source da una prospettiva europea, concentrandosi sul governo, iniziative imprenditoriali e senza scopo di lucro.

Tra i risultati di The World of Open Source: 2022 Europe Spotlight:

L’Open Source è ampiamente riconosciuto in tutti i paesi e settori come un meccanismo primario per fornire innovazione

Il settore pubblico non sta sfruttando appieno il potere della collaborazione open source per creare valore collettivo e far avanzare l’ambiziosa visione dei beni comuni digitali

Uno squilibrio tra politiche di consumo e di contribuzione sfida la sostenibilità dell’ecosistema open source

Finanziata da Linux Foundation Europe, questa ricerca è stata condotta da LF Research in collaborazione con FINOS, LF Training & Certification e LF Public Health. Un ulteriore supporto è stato fornito da diverse organizzazioni nei settori no-profit, for-profit e accademico tra cui Codemotion, Esade, Friedrich Alexander University, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, OpenForum Europe, Sailboard, Scott Logic, TU / Berlin, TU / Eindhoven, TODO Group Europe Chapter, Università di Roma Tre e l’Università di Southampton.