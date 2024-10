La visione di Alphabet per l’intelligenza artificiale fino al 2025

Alphabet ha recentemente annunciato i risultati del Q3 2024, dove l’Intelligenza Artificiale (AI) emerge come protagonista di una strategia ambiziosa. Le parole del CEO Sundar Pichai sottolineano come l’AI non sia solo un elemento di supporto, ma un motore per il futuro di Alphabet. Con un approccio definito “full-stack,” l’azienda prevede di potenziare tutte le sue piattaforme — da Google Search a YouTube e Google Cloud — rendendo l’AI non solo una funzionalità integrativa ma una colonna portante. Il cuore di questa visione è Project Astra, una delle iniziative più interessanti dell’azienda.

La strategia full-stack di Alphabet e la visione 2025

Il modello “full-stack” è il tentativo di Alphabet di far crescere l’AI in modo trasversale su tutti i suoi prodotti, con l’obiettivo di migliorare l’interattività e i tempi di risposta. Nella pratica, questo significa adottare una serie di avanzamenti tecnologici, come i modelli di linguaggio “Gemini”, progettati per migliorare l’esperienza dell’utente su Google Search e la comprensione delle query complesse su Google Assistant. Tuttavia, queste tecnologie non sono una novità assoluta: Alphabet le sta già implementando oggi, con previsioni di risultati significativi nel 2025.

Alphabet non è certo la sola azienda che tenta di ridefinire il proprio ecosistema attraverso l’AI. Tuttavia, il CEO Sundar Pichai ritiene che la loro visione dell’AI “full-stack” si distingua proprio per l’integrazione su ogni livello di interazione, rendendo l’AI non solo una soluzione tecnica, ma una risorsa strategica per il futuro a medio e lungo termine.

Project Astra: l’intelligenza artificiale che osserva e comprende

Forse il passo più ambizioso verso questa “AI generalista” è Project Astra, un’iniziativa che Alphabet presenta come un’anteprima del futuro. L’obiettivo di Project Astra è creare un’AI capace di “vedere” e “comprendere” l’ambiente circostante, con capacità di percezione avanzate e in grado di rispondere con intelligenza contestuale. Alphabet intende testare le prime implementazioni di Astra entro il 2025, quando prevede di poter offrire esperienze utente che simulino la comprensione umana.

Alphabet descrive Project Astra come un’esperienza futura in cui l’AI si evolve da semplice reattore di input a una sorta di “presenza” digitale capace di risposte proattive. Questo significa che la tecnologia potrebbe essere utilizzata in Google Assistant, nelle interfacce utente e persino in piattaforme come YouTube, dove l’AI potrebbe interagire con i contenuti non solo in base ai dati, ma anche tramite analisi in tempo reale.

Gemini: il miglioramento delle capacità di comprensione linguistica

I modelli AI “Gemini” completano il quadro tecnologico di Alphabet, sviluppati per interpretare e rispondere a richieste multi-step e migliorare la precisione di Search e Google Assistant. Con Gemini, Alphabet mira a rendere l’esperienza di ricerca più naturale, favorendo un’interazione più fluida e basata su contesti. Questa evoluzione sarà un altro tassello chiave per raggiungere un’interazione AI di qualità superiore, con risultati concreti attesi nel 2025.

Alphabet continua a puntare su Gemini come il nucleo della propria offerta AI: entro i prossimi anni, queste tecnologie diventeranno il motore principale dell’espansione AI, in particolare per l’e-commerce e le soluzioni aziendali su Google Cloud.

L’evoluzione dell’AI in Google Cloud per le aziende

Google Cloud è un altro segmento che Alphabet considera cruciale, con un’AI generativa progettata per il settore aziendale. Qui Alphabet intende potenziare l’intelligenza aziendale, rendendo le operazioni più rapide e sicure e aumentando la capacità di analisi predittiva. Secondo i piani, entro il 2025 Google Cloud sarà in grado di fornire modelli avanzati di machine learning che renderanno i servizi personalizzati e l’automazione dei processi ancora più efficienti.

Alphabet ha dichiarato che queste innovazioni in AI per Google Cloud si svilupperanno su tre direttrici principali:

Automatizzazione delle operazioni ripetitive : con modelli in grado di svolgere compiti operativi per lasciare alle risorse umane maggiore spazio per le decisioni strategiche.

: con modelli in grado di svolgere compiti operativi per lasciare alle risorse umane maggiore spazio per le decisioni strategiche. Sicurezza avanzata : AI predittiva in grado di rilevare e prevenire minacce in modo proattivo, adattandosi in tempo reale alle nuove minacce.

: AI predittiva in grado di rilevare e prevenire minacce in modo proattivo, adattandosi in tempo reale alle nuove minacce. Interazione cliente personalizzata: modelli AI generativi che supportano l’interazione su larga scala, offrendo esperienze più rilevanti per il cliente finale.

Un futuro di AI per Alphabet e la roadmap verso il 2025

Per Alphabet, il 2025 segna una tappa chiave per la completa implementazione dell’AI su larga scala. Con il miglioramento continuo di Gemini e la progressiva adozione di Project Astra, Alphabet si concentra su un’evoluzione che punta a una maggiore capacità di interazione, sia con il contesto che con l’utente. Il settore della tecnologia AI è estremamente competitivo, e Alphabet sta posizionando la propria offerta come una piattaforma di soluzioni integrate, pronte per affrontare le sfide dei prossimi anni.

Alphabet sembra determinata a continuare gli investimenti in AI per creare un ecosistema di soluzioni avanzate che contribuiranno a definire il futuro della tecnologia AI in ambito aziendale e consumer, con una particolare attenzione a sicurezza, efficienza operativa e interazione intelligente