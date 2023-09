La soluzione MiniFTTO di Huawei potenzia le reti delle PMI

Perché le PMI dovrebbero utilizzare la soluzione FTTO (Fiber to the Office) di Huawei per rendere le loro reti campus a prova di futuro e creare connessioni di alta qualità che soddisfino le crescenti esigenze della digitalizzazione

Nell’era della digitalizzazione, requisiti come una maggiore larghezza di banda e una connettività senza interruzioni provengono da tutti i livelli dell’economia, dalle piccole e medie imprese alle aziende di grandi dimensioni. Le crescenti richieste di connettività tra più dispositivi e l’introduzione di nuove applicazioni come IoT, VR, AR, cloud e video in alta definizione richiedono una connessione affidabile e a bassa latenza. Huawei offre alle PMI la soluzione MiniFTTO, la prima sul mercato a combinare la tecnologia PON e LAN in grado di fornire eccellenti esperienze di connettività wireless anche negli ambienti di rete più piccoli.

Piccole reti, grandi sfide

Le reti di alta qualità aprono nuove opportunità di vendita per le PMI, sostenendo nuovi modelli di business e supportando l’ottimizzazione dei processi, ma comportano anche una serie di sfide, soprattutto per le aziende più piccole. Oltre il 98% delle aziende UE è costituito da PMI e la maggior parte di esse dispone di campus di piccole dimensioni che vanno dai 20 ai 300 utenti. In questi scenari, le soluzioni ICT sono solitamente acquistate e gestite internamente, il che significa che non esistono servizi di rete dedicati. Uno dei problemi principali, infatti, riguarda la mancanza di professionisti IT in grado di gestire reti complesse. L’installazione e la configurazione di componenti di rete quali router, switch e firewall si rivelano spesso lunghe e complesse. Inoltre, molte PMI si trovano a fare i conti con una larghezza di banda limitata e una connettività di rete instabile, sia essa cablata o wireless. Anche l’utilizzo efficiente di più applicazioni e dispositivi contemporaneamente diventa subito un problema dal momento che le reti tradizionali in rame di solito non sono in grado di tenere il passo con le crescenti esigenze e i progressi tecnologici. Di conseguenza, le PMI devono aggiornare o sostituire regolarmente la propria infrastruttura di rete per stare al passo con gli ultimi sviluppi, con un rilevante aumento dei costi. In questo contesto, dunque, la redditività futura della soluzione di rete gioca un ruolo fondamentale.

La soluzione MiniFTTO di Huawei: semplice, potente e conveniente

Le PMI hanno bisogno di reti FTTO (Fiber to the Office) per il proprio campus così da creare un’infrastruttura stabile, ad alte prestazioni e orientata al futuro, in grado di affrontare il mondo digitale di oggi.

Con la soluzione MiniFTTO, Huawei Enterprise intende fornire alle PMI una migliore tecnologia e architettura di rete grazie alla fibra ottica e alla tecnologia PON (Passive Optical Network). Huawei è la prima azienda al mondo a lanciare sul mercato una soluzione basata sulla fibra che combina tecnologie PON e LAN per reti campus, tecnologia ampiamente diffusa in diversi scenari aziendali e ora adattata anche ai particolari requisiti delle PMI.

La soluzione MiniFTTO è progettata per campus di piccole dimensioni che abbiano meno di 300 utenti e offre i vantaggi principali della tecnologia PON per gli scenari campus: un’unica soluzione di rete per tutti i servizi, un’implementazione semplice e veloce, endpoint plug-and-play, cablaggio unificato per l’accesso wireless e cablato e l’autenticazione. Inoltre, l’OLT MiniFTTO offre un’installazione semplificata, un’affidabilità elevata, una soluzione green che consente un risparmio energetico fino al 20% e una facile gestione grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva che consente di controllare lo stato di funzionamento della rete e l’esecuzione del provisioning con un solo clic.

Huawei porta le PMI sulla strada della fibra

Con la soluzione MiniFTTO di Huawei, le PMI disporranno di un’infrastruttura in fibra ottica orientata al futuro che consenta loro una facile evoluzione verso soluzioni di Smart Campus, facilitando la digitalizzazione e creando maggiori opportunità di business attraverso la migliore esperienza cliente, servizi aziendali efficienti e la riduzione dei costi OPEX.

In un momento in cui la digitalizzazione sta ricoprendo un ruolo sempre più importante, le PMI devono utilizzare soluzioni di rete moderne per rimanere competitive sul mercato. La soluzione MiniFTTO di Huawei mira a rispondere alle principali sfide ed esigenze delle PMI per rendere le loro reti campus potenti e orientate al futuro, semplificare le operazioni, migliorare l’esperienza degli utenti e gettare le basi per un’ulteriore crescita e per il successo futuro dell’azienda. La soluzione MiniFTTO aiuta le PMI a liberarsi dai vincoli delle reti tradizionali e guidare la loro trasformazione digitale verso un futuro connesso, efficiente e digitale.

