La prima soluzione 5G commerciale di Vodafone Business è per Ferrovienord

Da oggi è operativa la prima soluzione commerciale 5G di Vodafone Business: realizzata per Ferrovienord la soluzione di manutenzione assistita con realtà aumentata permette agli operatori in campo di lavorare con sicurezza ed efficienza sulla rete di ultima generazione di Vodafone.

La soluzione Vodafone 5G Assisted Maintenance punta a innalzare i livelli di sicurezza delle operazioni di manutenzione sulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnici specializzati da remoto e in tempo reale.

Sfruttando la banda ultralarga e la bassissima latenza del 5G la soluzione Vodafone consente a Ferrovienord e ai manutentori presso gli apparati elettrici lungo la rete ferroviaria di visualizzare procedure e manuali 3D in realtà aumentata e ricevere supporto da esperti da remoto grazie a videochiamate in 5G, in alta definizione e in tempo reale.

Il tutto avviene tramite una app sullo smartphone 5G del tecnico, che permette di inquadrare gli oggetti e visualizzare in realtà aumentata le procedure per effettuare e interventi guidati.

Sfruttando le potenzialità del Vodafone Edge Cloud, la stessa app permette all’esperto sul campo di videochiamare l’operatore e di visualizzare da remoto in alta definizione e con latenza al millisecondo quanto visualizzato dal tecnico in campo. In tal modo l’operatore può disegnare o inserire elementi aggiuntivi per dare il miglior supporto possibile al tecnico manutentore.