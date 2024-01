La Nuwa Pen connette il mondo digitale con la spontaneità della penna sulla carta

Nuwa, startup che ha inventato la Nuwa Pen, una penna innovativa che digitalizza ogni parola o nota scritta, ha annunciato di aver ottenuto un investimento di 1,5 milioni di euro da parte di un’importante azienda statunitense di beni di consumo.

Questo porta il seed funding di Nuwa dello scorso anno a 2,5 milioni di euro e – sottolinea la società – porterà la Nuwa Pen al suo processo di sviluppo finale, pronto per il lancio per i clienti finali nel marzo 2024.

L’investitore è una società quotata in borsa interessata a esplorare le applicazioni digitali per risolvere le esigenze dei consumatori. La startup non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo, ma ha sottolineato che l’investimento rafforzerà in modo significativo le fondamenta di Nuwa Pen nel processo di produzione.

La Nuwa Pen è stata progettata per tutti coloro che si sentono a proprio agio con una penna e un taccuino in mano. Nonostante l’innovazione delle penne digitali che scrivono direttamente sugli schermi, molte persone continuano a prendere appunti manualmente e amano la libertà creativa di potersi esprimere ovunque e in qualsiasi momento.

Questo legame emotivo è al centro della visione di Nuwa per un’innovazione tecnica guidata dalla spontaneità umana.

La Nuwa Pen si avvale di un innovativo sistema di telecamere integrate e di algoritmi all’avanguardia per catturare perfettamente ogni singolo tratto sulla carta. Memorizza poi le creazioni, aiutando gli utenti a tenerle in un unico posto.

È possibile salvare e condividere milioni di appunti in formato digitale e mantenerli organizzati e accessibili tramite l’app Nuwa Pen. Una volta digitalizzati i contenuti, si può anche beneficiare della funzione di note aumentate, che è come avere un assistente personale che mette l’utente al corrente dei suoi impegni.

Il percorso di Nuwa Pen è stato rapido ed emozionante, sottolinea la startup: all’inizio dello scorso anno, il fondatore di Nuwa, Marc Tuinier, si è unito a una delegazione olandese finanziata dal governo per partecipare al Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Las Vegas, una delle poche startup tecnologiche invitate a partecipare al viaggio.

È stato proprio al CES che Marc ha incontrato per la prima volta i nuovi investitori, che hanno immediatamente visto il potenziale offerto dalla Nuwa Pen. Nel giro di pochi mesi, i rappresentanti della società di investimento hanno visitato la sede di Nuwa a Groningen e i fondi sono arrivati subito dopo.

A coronamento di un sorprendente 2023, Marc ha ricevuto il riconoscimento Young Entrepreneur Award of the North, un concorso annuale per individuare i giovani imprenditori più talentuosi dei Paesi Bassi settentrionali, mentre la stessa Nuwa Pen ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

“È chiaro che la Nuwa Pen è molto apprezzata e non vediamo l’ora che venga commercializzata“, afferma Marc. “Sono immensamente grato ai nostri investitori. Fin dall’inizio si sono immedesimati nella nostra visione e si sono mossi molto rapidamente per garantire che avessimo i fondi necessari per portare la Nuwa Pen attraverso il processo di produzione e nelle mani delle persone“.

L’investimento significa anche che Nuwa può guardare al futuro. Marc e il suo team stanno lavorando a ulteriori progetti di innovazione nell’ambito dello spatial computing e sono previsti a breve annunci di nuovi prodotti.