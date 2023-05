La nuova piattaforma Appian migliora l’automazione end-to-end

Appian ha annunciato il rilascio dell’ultima versione della sua piattaforma per l’automazione dei processi. La nuova release introduce AI Skill Designer, un modalità low-code per costruire, addestrare e distribuire modelli di machine learning (ML) personalizzati.

La nuova versione presenta anche miglioramenti nell’automazione e nell’esperienza complessiva, oltre a un’ulteriore semplificazione della gestione dei dati tramite Appian Data Fabric.

Appian AI Skill Designer consente agli sviluppatori a tutti i livelli di rendere facilmente operativa l’IA e di automatizzare le attività ripetitive, liberando così la forza lavoro per attività a maggior valore ed eliminando il rischio di errori umani nella classificazione e nell’estrazione dei dati.

Il design low-code consente agli sviluppatori di incorporare rapidamente l’IA per ottimizzare le funzioni aziendali, sfruttando al contempo i servizi AI/ML nativi di Appian Platform per fornire un’integrazione automatica delle capacità di intelligenza artificiale. Appian Platform offre tre funzionalità AI native per l’elaborazione dei contenuti: classificazione dei documenti, classificazione delle e-mail ed estrazione dei documenti.

Laborers International Union of North America (LiUNA), uno dei clienti di Appian, utilizza l’AI Skill di classificazione dei documenti per contribuire a risolvere più rapidamente le controversie di lavoro e aumentare l’automazione dei processi.

“Appian AI Skill Designer ci aiuta a ottenere un valore concreto dall’IA senza dover ricorrere a un team di data scientist“, ha dichiarato Matt Richard, CIO di LiUNA. “Il design low-code ha reso facile e veloce per gli sviluppatori di LiUNA incorporare l’AI nelle nostre applicazioni esistenti”.

“L’IA è una componente essenziale dell’automazione end-to-end di cui le aziende necessitano per ottenere efficienza e differenziazione sul mercato. Altri strumenti di IA sono complessi e mancano di privacy dei dati, impedendo alla maggior parte delle organizzazioni di trarre reale valore dall’IA“, ha dichiarato Michael Beckley, CTO e fondatore di Appian. “Stiamo eliminando queste barriere di complessità in modo che chiunque, anche senza competenze particolari, possa addestrare modelli di IA personalizzati, garantendo al contempo che i dati di training dell’Intelligenza Artificiale siano sicuri e conformi alle normative”.

Questa nuova release migliora l’esperienza complessiva di tutti gli utenti con nuove funzionalità – per portali, siti e interfacce – che rendono lo sviluppo più rapido e semplice. Le nuove funzionalità includono:

Ampliamento della navigazione nelle pagine di siti e portali : è ora possibile aggiungere fino a 10 pagine a un sito o a un portale, offrendo la flessibilità necessaria per fornire agli utenti un’esperienza solida e coinvolgente. Man mano che si aggiungono pagine, la navigazione viene ottimizzata per una visione semplificata.

: è ora possibile aggiungere fino a 10 pagine a un sito o a un portale, offrendo la flessibilità necessaria per fornire agli utenti un’esperienza solida e coinvolgente. Man mano che si aggiungono pagine, la navigazione viene ottimizzata per una visione semplificata. Personalizzazione dei domini dei portali : è ora possibile configurare i portali con un dominio personalizzato che corrisponde agli indirizzi web esistenti.

: è ora possibile configurare i portali con un dominio personalizzato che corrisponde agli indirizzi web esistenti. Costruire portali per la sanità con la certificazione HITRUST: i portali sono ora inclusi nella certificazione HITRUST della piattaforma Appian e possono essere utilizzati per acquisire informazioni sanitarie protette secondo gli standard del settore.

Appian Data Fabric riunisce i dati di qualsiasi sistema in un unico modello di dati virtuale, mantenendoli al contempo dove si trovano. Questa release include miglioramenti del Data Fabric per ridurre il tempo e l’impegno necessari per creare app solide, tra cui: