La linea ExpertWiFi di ASUS: reti senza fili e cablate ad alte prestazioni per professionisti

Con il marchio ExpertWiFi ASUS offre una gamma di prodotti per garantire l’accesso a Internet a computer e dispositivi tramite WiFi e connessioni Ethernet. La linea comprende sei strumenti, ciascuno progettato per un utilizzo specifico ma perfetti anche in combinazione per costruire infrastrutture di rete in negozi, uffici e piccole imprese, oltre che per migliorare le prestazioni di navigazione per l’utente domestico più esigente.

Si tratta di sei oggetti tutti bianchissimi, con linee rotonde ed eleganti quando pensati per un uso visibile, più squadrati secondo i form-factor più classici della rete quando sono da nascondersi sotto a una scrivania o appesi a un muro. Troviamo così un kit per produrre reti mesh, un router wireless classico (pur compatibile con la rete mesh di cui sopra), un extender mesh a soffitto e tre diversi switch con diverse caratteristiche, compresa la disponibilità di porte PoE (Power over Ethernet) in due di loro. In questa rassegna vedremo in dettaglio ogni prodotto, capendo anche come può integrarsi con il resto della linea e come, nel suo insieme, ExpertWiFi sia una soluzione ideale per utenti business.

ASUS ExpertWiFi EBM68: sistema mesh WiFi 6 a tre bande

Tra le opzioni per rendere disponibile una rete WiFi, l’EBM68 è quella che offre la velocità maggiore con punte a 7.800 Mbps. Si tratta di un kit composto da due nodi WiFi 6 capaci di generare una rete magliata e connessa con supporto a 3 diverse bande di trasmissione. Ogni nodo è identico all’altro e comprende una porta WAN da 2.5 Gigabit e 3 porte LAN da 1 Gigabit, oltre a una porta USB 3.0 per collegare, ad esempio, hard disk da condividere in rete; fra di loro generano una rete radio che sfrutta una delle tre bande disponibili oppure, quando è possibile, possono essere collegati via Ethernet riducendo così le latenze e migliorando la stabilità del segnale. Possono essere appoggiati su un ripiano o montati a muro mediante delle staffe fornite nel kit.

Ogni nodo è di per sé un router indipendente, ricco di capacità di elaborazione grazie al suo processore da 1.7 GHz quad-core che permette di gestire fino a 100 dispositivi contemporaneamente, senza risentirne da un punto di vista di CPU. In tandem con altri nodi, considerando che ne possono coesistere fino a 12 nella stessa rete, fornisce una copertura senza fili estremamente ricca con molteplici punti di accesso cablati, così da poter impostare topologie complesse idealmente senza tirare troppi cavi.

La solidità costruttiva, le sei antenne interne e il processore veloce sono caratteristiche che da sole farebbero già molto e diventano uno strumento potente grazie al software installato da ASUS al loro interno. Si tratta della suite AiMesh, vero gestore intelligente dotato di un sistema di controllo pratico ed efficace, disponibile su smartphone e via web. AiMesh ottimizza i percorsi fra i nodi e con i dispositivi connessi, fornisce all’amministratore di sistema indicazioni su come impostare al meglio la rete e, allo stesso tempo, permette di definire con un semplice tap fino a cinque domini applicativi separati e specifici grazie all’implementazione di Self-Defined Network (SDN), separando l’accesso dei dipendenti da quello del pubblico e chiedendo a quest’ultimo, ad esempio, di visitare un captive portal personalizzato con i propri loghi e colori prima di avviare la navigazione.

L’EBM68 è disponibile sullo shop ufficiale di ASUS a 329 euro con una unità oppure 549 euro per la coppia; per approfondire potete leggere sulle pagine di 01net una prova completa che abbiamo effettuato a gennaio di quest’anno.

ASUS ExpertWiFi EBR63: router WiFi 6 a due bande

Anche l’EBR63 è stato oggetto della nostra prova tecnica di gennaio; si tratta di un router wireless a doppia banda, compatibile WiFi 6 e pienamente integrabile in una rete AiMesh, ad esempio insieme al prodotto precedentemente descritto; questa è una caratteristica che abbiamo trovato in tutti i componenti della gamma ExpertWiFi.

Si presenta come una sottile rettangolo di plastica bianca, dotato di quattro vistose antenne orientabili, e può essere installato su un piano o a muro. Da un punto di vista hardware integra pure lui un potente processore da 1.7 GHz a quattro core e fornisce una porta WAN e quattro LAN, tutte da 1 Gigabit; completano la dotazione di collegamenti una USB 3.2 e una USB 2.0, queste ultime capaci di essere configurate anche per gestire una linea di fallback tramite connessione cellulare nel caso quella principale non fosse disponibile.

Il software è quello che accomuna la gamma e, come nel caso dei nodi mesh, questo router integra un sistema di sicurezza ASUS AiProtection caratterizzato dall’essere privo di abbonamenti aggiuntivi. È un servizio realizzato insieme a Trend Micro, società leader nella sicurezza informatica, che permette di prevenire i possibili exploit di rete proteggendola dai tentativi di accesso non autorizzati; questo viene effettuato analizzando il traffico in ingresso e in uscita, identificando quanto esca dai pattern comuni e avvisando gli amministratori di rete delle minacce. È estremamente utile in installazioni dove oggetti IoT connessi possono essere non sempre perfettamente aggiornati, o in ambiti professionali dove non si può assicurare che ogni computer abbia lo stesso livello di attenzione alle minacce cibernetiche. Viene venduto a 140 euro direttamente da ASUS.

ASUS ExpertWiFi EBA63: access point a soffitto WiFi 6

Un ottimo modo per espandere la copertura WiFi creata dall’EBR63, o in generale degli altri prodotti della serie, consiste nell’installare i ripetitori EBA63, venduti a 139 euro l’uno. Si tratta di un sottile piattello a forma quadrata pensato per essere installato a soffitto, alimentato tramite tecnologia PoE attraverso la porta Ethernet che ne garantisce la connettività allo stesso tempo o con un suo alimentatore dedicato.

È un oggetto semplice, ma contemporaneamente potente: dotato internamente dello stesso processore degli altri (un quad-core a 1.7 GHz) e di quattro antenne, estende la rete ExpertWiFi, compresa quella AiMesh se il router a cui è connesso lo permette. l’EBA63 infatti dipende in tutto e per tutto dal sistema principale: se viene collegato a un sistema come i due precedentemente censiti, si comporta da nodo AiMesh con tutte le caratteristiche di organizzazione intelligente del segnale, permettendo agli utenti di passare dalla copertura di un’antenna all’altra senza accorgersene. Un’esperienza simile, seppur non totalmente magliata, la si ottiene quando si collega il prodotto a un router più tradizionale, dove l’EBA63 si configura come semplice nodo Access Point; è il caso dell’utilizzo con i prodotti che seguono. La modalità di funzionamento, così come la scelta di un prodotto come router principale rispetto a un altro, fa sì che questo access point si adatti, ripetendo insieme al WiFi anche le impostazioni e caratteristiche del router a cui è collegato che, pertanto, ne definisce anche le caratteristiche operative.

ASUS ExpertWiFi EBG19P: Router cablato con 8 porte PoE

Nell’ambito delle reti prevalentemente cablate, e con il classico form factor rettangolare da dispositivo di rete, troviamo il router EBG19P con un interessante set di porte Gigabit Ethernet: 1 dedicata esplicitamente alla WAN e 8 per la LAN, due delle quali modificabili in modalità WAN/LAN. Grazie a questa configurazione, e alla presenza di una porta USB per il collegamento a un dispositivo mobile, è possibile impostare diverse configurazioni di collegamento alla rete Internet tramite più link in modo da garantire un’operatività continua anche nel caso una linea presenti problemi.

Il processore per questo prodotto è più potente degli altri, essendo un ARMv8 dual core con 1.8 GHz di frequenza; permette di pilotare il software di ASUS ExpertWiFi con tutte le caratteristiche già citate, compresa la protezione avanzata e la gestione unificata di diverse reti in più postazioni, utile ad esempio nelle catene di negozi o per sedi dislocate degli uffici. Il router presenta inoltre un sistema integrato di VPN che permette contemporaneamente l’accesso remoto dei dipendenti tramite un canale sicuro, e il collegamento da sito a sito (site-to-site) su rete virtuale privata.

Tutte le otto porte Ethernet dedicate alla LAN supportano l’erogazione di energia tramite lo standard PoE+, con un budget totale di 123 W e uno massimo per porta di 30 W: questo permette di alimentare ad esempio telecamere di sicurezza, telefoni IP e soprattutto access point come il già citato EBA63 di Asus; la gestione software permette poi di impostare in modo centralizzato l’abilitazione dell’erogazione della corrente su una o più porte, offrendo il massimo controllo agli operatori di rete. È disponibile a 199 euro sul sito di ASUS.

ASUS ExpertWiFi EBP15: switch gestito con 4 porte PoE

Un ottimo modo per estendere la disponibilità di porte per la rete cablata consiste nel dislocare in punti strategici dispositivi EBP15, ovvero switch gestiti con 5 porte Gigabit Ethernet, quattro delle quali alimentabili PoE+. Si tratta di uno switch performante, gestito all’interno della stessa app usata per il resto della rete ASUS, vero punto di forza del prodotto, e capace di assegnare alle diverse porte identificativi di VLAN separati, così da separare le diverse aree del business e aggiungere un livello di protezione maggiore. Le porte alimentate sono in grado di erogare fino 30 W cadauna, con un budget totale di 60 W, gestite singolarmente. Il prezzo, pari a 80 euro, è decisamente ottimo per un componente di rete che viene nascosto, ma al contempo è fondamentale per progettare la giusta topologia di collegamenti.

ASUS ExpertWiFi EBG15: Router cablato con 5 porte Ethernet

L’ultimo prodotto oggetto di questa rassegna consiste nella versione ridotta, ma non meno interessante, del già citato EBG19P, ovvero l’EBG15, router cablato a cinque porte. Ricalca la versione maggiore in buona parte delle sue caratteristiche, dalla CPU al software di gestione, compresa la disponibilità di una porta WAN, due WAN/LAN e una USB capaci di costruire collegamenti multipli a Internet. Manca invece la gestione energetica, ovvero le porte non sono alimentate, ma questo può non essere un limite nella maggior parte delle installazioni che non richiedono alimentazione per i dispositivi connessi. Ha un prezzo interessantissimo, solo 95 euro, che comprende tutti i servizi online gratuiti e senza abbonamento di ASUS, come AiProtection per la prevenzione degli attacchi informatici e la gestione di VPN sicure.

La nostra prova ha mostrato come ASUS abbia creato una gamma ricca di prodotti pensati per rendere efficace e performante la rete di diverse attività di business, dal piccolo negozio alla catena multi punto, finanche a uffici dotati di più piani e più edifici. L’hardware è di ottima fattura, con processori potenti e una dotazione di memoria RAM capace di eseguire i compiti per i quali sono progettati senza rallentamenti; il vero valore aggiunto risulta nel software e in particolare nei servizi che ASUS fornisce gratuitamente senza necessità di abbonamenti extra, permettendo così un controllo fine e centralizzato di ogni componente della rete, anche con più reti in contemporanea, e fornendo sistemi di sicurezza, accesso sicuro, condivisione file e molto altro.