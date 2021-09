La Cina blocca i Bitcoin e tutte le criptovalute

Terremoto in vista nel mercato Bitcoin e delle criptovalute: la Banca Centrale cinese ha dichiarato venerdì che tutte le transazioni ad esse relative sono illegali nel paese e devono essere vietate, citando preoccupazioni in merito alla sicurezza nazionale e alla stabilità sociale.

La nazione più popolata del mondo ha inoltre affermato che anche agli operatori stranieri è vietato fornire servizi legati alle criptovalute in Cina.

In una dichiarazione congiunta, dieci agenzie governative cinesi hanno promesso di lavorare a stretto contatto per mantenere un giro di vite “ad alta pressione” sul commercio di criptovalute nella nazione.

Inoltre, la Banca Centrale cinese ha affermato che le criptovalute, inclusi Bitcoin e Tether, non possono essere circolate sul mercato in quanto sono valuta illegale.

Il governo cinese «reprimerà risolutamente la speculazione sulla valuta virtuale e le relative attività finanziarie e comportamenti scorretti al fine di salvaguardare le proprietà delle persone e mantenere l’ordine economico, finanziario e sociale», ha affermato la Banca popolare cinese in una nota.

La mossa ha già iniziato a causare il panico tra alcuni trader di criptovalute, facendo scendere il prezzo del bitcoin e di molte altre valute. In particolare, il Bitcoin è in calo del 5,5% al ​​momento in cui scriviamo questo articolo.

La Cina, sede di alcuni dei più grandi servizi di mining di criptovalute al mondo, si sta quindi seriamente occupando di queste attività. La National Development and Reform Commission ha affermato che stava avviando una pulizia a livello nazionale del mining di criptovalute, un compito che ha definito “imperativo”.

Questa non è la prima volta che la Cina dichiara un giro di vite sulle attività legate alle criptovalute, ma fino ad ora così tante agenzie governative non avevano collaborato a tali sforzi. Le implicazioni a livello globale potrebbero essere molto rilevanti. Infatti, secondo il Cambridge Bitcoin Electiricy Consumption Index, la Cina è responsabile di oltre il 46% del totale del mining di Bitcoin al mondo. Una significativa riduzione di queste attività avrebbe sicuramente ripercussioni sul mondo delle criptovalute