Kyriba Cash Management AI: gestire la tesoreria con la scienza dei dati

Kyriba – società specializzata nelle soluzioni informatiche e finanziarie su cloud – ha annunciato il lancio di Cash Management AI, una nuova soluzione basata sull’intelligenza artificiale che sfrutta le tecnologie derivanti dalla scienza dei dati per predire le disponibilità di tesoreria con maggiore velocità, controllo e affidabilità.

La nuova soluzione – sottolinea l’azienda – migliora le capacità di previsione, di gestione e di tesoreria delle imprese. Potrà essere sfruttata con maggiore fiducia e precisione per il finanziamento degli investimenti, una priorità importante se si considera il clima attuale di aumento dei tassi di interesse e di volatilità dei mercati.

“Soltanto il 20% dei team finanziari arriva a prevedere in modo affidabile la sua tesoreria e le sue liquidità a distanza di più di un mese. L’imprecisione di queste previsioni si traduce in sacche di liquidità inutilizzate, che hanno un impatto negativo sulla resilienza e sulla profittabilità, soprattutto in un periodo di inflazione come quello attuale.

La qualità dei dati forniti dalla piattaforma Kyriba, combinata con la soluzione di Cash Management AI, aumenta la visibilità e la fiducia dei CFO nelle loro previsioni di cassa per affrontare meglio il rischio di liquidità. Questo è un vantaggio strategico per tutte le aziende” commenta Andrea Delvò, General Manager, Kyriba Italy.

Le principali caratteristiche dell’AI di gestione di tesoreria di Kyriba sono le seguenti:

L’intelligenza artificiale (AI) : grazie al machine learning integrato, Cash Management AI impara automaticamente dai dati storici e migliora continuamente le previsioni sulla base dei nuovi dati.

: grazie al integrato, Cash Management AI impara automaticamente dai dati storici e migliora continuamente le previsioni sulla base dei nuovi dati. I controlli di affidabilità : gli utenti possono aggiustare le previsioni in tempo reale selezionando il livello di fiducia ottimale secondo la strategia e il profilo di rischio dell’organizzazione.

: gli utenti possono aggiustare le previsioni in tempo reale selezionando il livello di fiducia ottimale secondo la strategia e il profilo di rischio dell’organizzazione. Business Intelligence: gli utenti possono visualizzare i dati nelle dashboard disponibili di default e dotate di filtri flessibili, periodi di previsione regolabili, calcoli di budget di tesoreria e molto altro ancora.

“Kyriba fornisce quotidianamente una notevole quantità di informazioni ai reparti finanziari. È ben organizzato e ottimizzato e consente di ricostituire, monitorare e anticipare il Direct Free Cash Flow a livello di società o di gruppo. I dipartimenti finanziari possono così guadagnare in completezza, rapidità e affidabilità nell’elaborazione delle previsioni“, sottolinea Antoine Fulpin, ex tesoriere di numerose società e gruppi internazionali quotati e Consigliere presso la Direzione Generale di Kyriba in Europa.

“Sfruttando in modo efficace terabyte di informazioni strutturate e non strutturate, l’intelligenza artificiale può aiutare i direttori finanziari a utilizzare i propri dati per prendere decisioni più informate ed efficaci possibili, a monte del processo di chiusura dei conti“, spiega Jean-Baptiste Gaudemet, SVP Data & Analytics presso Kyriba.

Questo prodotto – ha infine sottolineato l’azienda – fa parte di una serie di offerte basate sulla scienza dei dati che saranno presentate in anteprima al Kyriba Live (Parigi) il 4 ottobre 2022 presso la Maison de la Mutualité.

