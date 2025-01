Kyocera presenta la nuova gamma ECOSYS: stampanti e multifunzione A4 a colori per uffici e casa

Kyocera Document Solutions Europe ha annuciato una nuova serie di stampanti e sistemi multifunzione A4 a colori. I nuovi dispositivi ECOSYS sono progettati per migliorare l’esperienza utente attraverso un’interfaccia intuitiva e ottimizzata, che facilita l’accesso alle principali funzioni e semplifica le operazioni quotidiane. Le caratteristiche di sicurezza all’avanguardia garantiscono la protezione dei dati, mentre la connettività cloud senza interruzioni permette agli utenti di accedere facilmente ai documenti e di gestire le attività di stampa da qualsiasi luogo.

I nuovi dispositivi desktop ECOSYS sono dotati di un design compatto pensato per ambienti domestici e uffici di piccole dimensioni, combinando semplicità d’uso e funzionalità avanzate. I pannelli touch, disponibili nei formati da 2,7 o 4,3″, rendono l’interazione intuitiva e immediata. La configurazione della rete Wi-Fi è facilitata dalla funzione Wi-Fi Easy Setup, mentre il Kyocera Printer Setup Tool semplifica l’installazione e la gestione delle stampanti. Anche gli utenti meno esperti possono sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi, grazie a queste soluzioni che garantiscono praticità e convenienza senza rinunciare a prestazioni elevate.

“Ci siamo messi all’ascolto delle crescenti esigenze dei nostri clienti e abbiamo innovato la gamma di dispositivi ECOSYS di nuova generazione per soddisfare e superare le loro aspettative”, ha affermato Takuya Marubayashi, Presidente di Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.. “Con queste nuove stampanti e dispositivi multifunzione ECOSYS riaffermiamo il nostro impegno per una progettazione sostenibile e un’innovazione incentrata sul cliente. Sono progettati per durare nel tempo, per facilitare flussi di lavoro più efficienti e per supportare i lavoratori remoti e ibridi in questa nuova era digitale”.

Il concetto ECOSYS si basa sull’obiettivo di produrre dispositivi di stampa che non siano solo ecologici ma anche economici. I dispositivi sono progettati con componenti a lunga durata, che riducono la necessità di sostituzioni frequenti, diminuendo i costi di gestione. La manutenzione è semplificata grazie all’assenza di tamburi o kit di manutenzione. Inoltre, il corpo principale dei dispositivi utilizza almeno il 5% di plastica riciclata post-consumo (PCR), contribuendo alla sostenibilità ambientale, mentre l’imballaggio è realizzato con materiali ecologici. I dispositivi sono compatibili con i toner Kyocera privi di biossido di titanio, sviluppati per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, garantendo al contempo efficienza e affidabilità.

I nuovi prodotti della gamma Kyocera ECOSYS

ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx

ECOSYS MA2101cx/MA2101cwfx

ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

ECOSYS MA2600cx/MA2600cwfx

Oltre all’interfaccia utente migliorata, al design compatto e ai vantaggi ecologici, la nuova serie ECOSYS offre agli utenti anche funzioni di sicurezza avanzate. Queste includono Allowlisting, Secure boot, RTIC (Run Time Integrity Check), SIEM (Security Information and Event Management), supporto TLS1.3, SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol), un kit opzionale di autenticazione tramite scheda e il Trusted Platform Module opzionale, una protezione aggiuntiva per i dati riservati.

Grazie alle avanzate funzionalità di integrazione con il cloud, i nuovi dispositivi ECOSYS sono progettati per adattarsi ai flussi di lavoro esistenti e operare in un ambiente cloud sicuro. Anche i dispositivi privi della piattaforma HyPAS possono integrarsi facilmente con soluzioni come Kyocera Cloud Access (KCA) e Kyocera Cloud Print & Scan (KCPS), offrendo un accesso immediato a documenti e funzioni di stampa e scansione. L’installazione dei dispositivi e del relativo software garantiscono un ambiente di stampa sicuro e sostenibile, che supporta la digitalizzazione e una maggiore produttività.

Tutte le soluzioni si integrano tra loro per creare un ambiente di stampa più completo, efficiente e sicuro, perfetto per le esigenze dei posti di lavoro moderni. La nuova gamma di dispositivi ECOSYS rappresenta l’ultima evoluzione di una strategia orientata al cliente e mirata a semplificare i processi e a supportare le imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi.

