Kyocera amplia la gamma ECOSYS: focus su efficienza, sicurezza e sostenibilità

Kyocera Document Solutions ha presentato la nuova serie di dispositivi monocromatici A4 MA4000wifx, composta da tre sistemi multifunzione e due stampanti. I dispositivi fanno parte della più ampia gamma ECOSYS e rappresentano l’ultima evoluzione di una serie di stampanti e multifunzione eco-compatibili, progettati per soddisfare le mutevoli esigenze della forza lavoro moderna.

La nuova linea comprende i modelli ECOSYS MA4000wifx, MA4000fx, MA4000x, PA4000wx e PA4000x, che presentano caratteristiche di stampa avanzate, una migliore compatibilità con le soluzioni di stampa di terze parti e con il software di stampa mobile, oltre a maggiori funzioni di sicurezza e a un design ancora più sostenibile.

La tecnologia proprietaria Kyocera ECOSYS è stata pensata per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle operazioni di stampa, grazie a componenti a lunga durata che prolungano il ciclo di vita delle stampanti e a design efficienti dal punto di vista energetico. Il design sostenibile dei prodotti ECOSYS riduce inoltre il TCO diminuendo la necessità di frequenti sostituzioni, con ulteriori vantaggi economici.

Kyocera, maggiore compatibilità con le soluzioni di stampa di terze parti

Queste stampanti sono compatibili con Airprint, Chrome OS e Mopria, nonché con Universal Print, il servizio di stampa basato sul cloud di Microsoft. ECOSYS MA4000wifx, abilitata per HyPAS, estende le funzionalità principali del multifunzione grazie al pannello touchscreen personalizzato, in base alle esigenze del flusso di lavoro. Inoltre, grazie alla soluzione opzionale Kyocera Cloud Print and Scan, è in grado di eseguire scansioni dirette o stampe da archivi cloud di terze parti. Tutti i modelli di questa serie possono essere collegati all’utility Kyocera Cloud Access, in modo che i flussi di lavoro possano estendersi a sedi di lavoro remote e ibride.

Stampa mobile ottimizzata

I nuovi dispositivi ECOSYS lavorano all’unisono con le soluzioni di stampa mobile Kyocera, come Kyocera Mobile Print, per consentire la stampa da smartphone e tablet, favorendo ambienti di lavoro ibridi ed efficienti. I dipendenti possono stampare i documenti da qualsiasi luogo, a casa, in ufficio o in viaggio, mantenendo elevate la produttività e la collaborazione.

Grazie alle soluzioni in cloud Kyocera, i nuovi dispositivi consentono di stampare in modo rapido e sicuro i documenti essenziali senza la necessità di una connessione fisica, colmando il divario tra lavoro remoto e in sede.

Kyocera migliora la sicurezza di stampa

La nuova linea ECOSYS integra le più recenti funzioni di sicurezza Kyocera per la protezione dei dati stampati e scansionati da attacchi informatici o accessi non autorizzati. Le aziende possono inoltre portare la sicurezza a un livello superiore, elaborando le loro informazioni senza rischi, sfruttando al meglio il nuovo modulo opzionale Trusted Platform Module (UG-50).

Diverse funzionalità per diverse esigenze aziendali

Nel complesso, questa linea di sistemi ECOSYS offre funzioni versatili per soddisfare le diverse esigenze aziendali della forza lavoro moderna. L’inclusione della stampa fax (nei dispositivi con la “f” nel nome) consente una perfetta integrazione dei metodi di comunicazione tradizionali, mentre la funzione di scansione fronte-retro con un singolo passaggio ottimizza il processo di scansione dei documenti su entrambi i lati contemporaneamente. Una multifunzione con scansione fronte/retro aumenta l’efficienza e fa risparmiare tempo, oltre a favorire la riduzione degli sprechi di carta grazie alla digitalizzazione di documenti.

Su dispositivi selezionati (quelli con la “w” nel nome) è disponibile anche la connettività wireless standard, per migliorare ulteriormente la facilità d’uso e l’efficienza operativa. Un dispositivo wireless è la soluzione perfetta per ambienti di lavoro domestico in cui non sempre è possibile impostare tutta la tecnologia di lavoro aziendale. Le funzionalità di stampa, scansione, copia, fax e HyPAS possono essere adattate alle esigenze aziendali, per aumentare l’efficienza operativa.

