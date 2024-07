Kyndryl sceglie Rise with SAP e amplia la partnership con SAP

Kyndryl, fornitore globale di servizi per infrastrutture IT, ha annunciato di aver selezionato la soluzione RISE with SAP per accelerare il suo percorso verso il cloud e l’ampliamento dell’alleanza strategica con SAP. Come parte di questo ampliamento, Kyndryl offrirà servizi SAP per la fornitura di SAP S/4HANA Cloud Private Edition, supportando i clienti nel passaggio al cloud e nella risoluzione delle sfide più complesse della trasformazione digitale.

Sin dall’inizio, Kyndryl ha fornito infrastrutture e servizi operativi per gestire i sistemi aziendali di alcuni dei più grandi clienti di SAP. Facendo leva su questa esperienza, Kyndryl amplierà le proprie capacità come fornitore partner di RISE with SAP, consentendo all’azienda di continuare a offrire servizi end-to-end per supportare il percorso di trasformazione in cloud dei propri clienti. Basandosi sulla metodologia SAP Activate e sul framework di adozione RISE with SAP, Kyndryl offre una suite completa di servizi di consulenza, implementazione e gestione per accompagnare i clienti nella migrazione a SAP S/4HANA Cloud.

“Il nostro impegno è supportare i clienti in ogni fase della loro trasformazione digitale. Ampliare i nostri servizi di modernizzazione con RISE with SAP ci consente di utilizzare la nostra expertise in consulenza e la nostra esperienza diretta come utenti di RISE with SAP per rendere più semplice la transizione verso il cloud”, ha dichiarato Michael Bradshaw, Global Applications, Data and AI Practice Leader di Kyndryl.

Peter Pluim, Presidente di SAP Enterprise Cloud Services e SAP Sovereign Cloud Services, ha aggiunto: “La combinazione dei servizi di consulenza di Kyndryl con la loro profonda expertise applicativa li posiziona come un partner di fiducia nella fornitura di soluzioni ERP cloud di SAP ai nostri clienti RISE with SAP.”

Riconosciuta da ISG come RISE with SAP Implementation Partner, Kyndryl offre servizi integrati per garantire risultati di successo nei percorsi di modernizzazione dei clienti. In qualità di cliente e partner di RISE with SAP, Kyndryl sfrutta i processi aziendali innovativi e le capacità di intelligenza artificiale di SAP per migliorare la reattività al mercato e soluzioni offerte ai clienti, utilizzando la propria esperienza per accelerare e guidare i clienti nella migrazione al cloud.

In linea con l’approccio “clean core” e i principi di governance di SAP, l’ampliamento del portafoglio di servizi di Kyndryl e il suo ruolo di partner di fiducia possono sicuramente accelerare la modernizzazione degli ambienti SAP e del loro panorama applicativo. Disponibili attraverso Kyndryl Consult, le expertise e i servizi di Kyndryl per SAP includono:

Migrazione e trasformazione: Kyndryl collabora con i clienti per sviluppare roadmap personalizzate di trasformazione tecnica e di business che ottimizzano i sistemi SAP e migliorano l’efficienza. Sfruttando SAP Activate e strumenti avanzati di trasformazione dei dati, Kyndryl supporta la transizione verso RISE with SAP con soluzioni che integrano mappatura avanzata dei dati, automazione dell’integrità dei dati e archiviazione intelligente.

Per continuare a supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, Kyndryl utilizzerà i suoi servizi end-to-end per ottimizzare la produttività e garantire visibilità completa, mantenendo al contempo ambienti sicuri e resilienti. Inoltre, Kyndryl sfrutterà il proprio ampio ecosistema di partner per facilitare ai clienti l’adozione delle applicazioni, piattaforme e infrastrutture necessarie a soddisfare le esigenze aziendali.

Per ulteriori informazioni sulla partnership strategica tra le due aziende, è possibile visitare la pagina dedicata.